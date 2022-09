SaS nebude iniciovať odvolávanie Romana Mikulca, vylučujem dohody, tvrdí Richard Sulík

Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič na sociálnej sieti napísal, že Sulík sa dohaduje s "váhajúcimi" poslancami, aby podporili Matovičove odvolanie výmenou za to, že "popravia" Mikulca "ruka v ruke s mafiou zo SmeroHlasu". Sulík to označil za nehorázne, vylúčil takéto dohody. Pripomenul, že pri poslednom odvolávaní Mikulca sa poslanci SaS zdržali.

O tom, že by mal Mikulec skončiť vo funkcii, hovoril vo štvrtok popoludní šéf brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (SaS). Po rokovaní výboru o hraničných kontrolách súvisiacich s migráciou Krúpa povedal, že minister nezvláda krízové situácie. "Berte to ako názor predsedu brannobezpečnostného výboru. Asi mal na to svoje dôvody. Budeme sa o tom na klube rozprávať, ale nebudeme to iniciovať, ani nebudeme dávať podpisy pod odvolanie Romana Mikulca," ozrejmil Sulík.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš nevidel status Matoviča, no tvrdí, že SaS nemá problém odvolávať Matoviča, rozbíjať vládu a spájať sa so Smerom-SD, Hlasom-SD či extrémistami. Šipoš vylúčil, že by rokoval s extrémistami v parlamente a nevie o tom, že by niekto z jeho kolegov takéto dohody robil. Dodal, že ak vyjednáva, tak to robí za klub a zákulisné dohody nevytvára.