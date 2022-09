Inštitúcie EÚ preukázali odolnosť voči pandémii KORONAVÍRUSU

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LUXEMBURG - Inštitúcie EÚ preukázali značnú odolnosť voči pandémii ochorenia COVID-19. Európsky parlament, Rada EÚ, Európska komisia a Súdny dvor EÚ reagovali rýchlo a pružne a využili predchádzajúce investície do digitalizácie. Vyplýva to z osobitnej správy, ktorú vo štvrtok zverejnil Európsky dvor audítorov (EDA) so sídlom v Luxemburgu.