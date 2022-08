Takýto návrat z dovolenky si určite nepredstavoval: U Taliana odhalili KORONAVÍRUS, opičie kiahne a HIV

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

RÍM - Lekári na Sicílii odhalili u jedného pacienta, ktorý sa vrátil z dovolenky v Španielsku, nákazu koronavírusom, vírusom opičích kiahní a HIV. Skupina lekárov to uviedla v odbornom časopise The Journal of Infection. Podľa nich ide o prvý popísaný prípad súbežnej nákazy týmito tromi vírusmi na svete. Nemocnica muža po týždni pustila do domáceho liečenia, uviedol denník Corriere della Sera.