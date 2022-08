MIMORIADNY ONLINE Svet sa tesne vyhol radiačnej havárii v Záporožskej elektrárni, tvrdí Zelenskyj

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 183

ONLINE

Načítať nové správy

7:15 Nariadenie ruského prezidenta Vladimíra Putina zvýšiť početný stav ruských ozbrojených síl sotva zaistí významnejšie zvýšenie bojovej sily v najbližšej budúcnosti, usúdil americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) v pravidelnej analýze ruského ťaženia na Ukrajine. Krok ale tiež naznačuje, že ruský prezident najskôr v najbližšej dobe nevyhlási v Rusku masovú mobilizáciu.

6:28 Ukrajina za posledný týždeň zničila 7 ruských muničných skladov. Natalia Humeniuk, hovorkyňa ukrajinského vojenského velenia na juhu, uviedla, že ruská munícia je hlavnou prioritou Ukrajiny a že do konca týždňa sa pravdepodobne stane terčom ďalších útokov.

6:07 Ukrajinské sily ničia komunikačné a logistické uzly v Chersonskej oblasti. Operačné veliteľstvo "Juh" oznámilo, že zabili 20 ruských vojakov a zničili dve obrnené vozidlá.

Svet sa tesne vyhol radiačnej havárii v Záporožskej elektrárni

Zelenskyj - rovnako ako predtým ukrajinská štátna spoločnosť Enerhoatom - pripísal vinu za dočasné odpojenie elektrárne od prenosovej siete ostreľovaniu zo strany ruskej armády. To spôsobilo požiare v neďalekej uhoľnej elektrárni, ktorá odpojila komplex reaktorov v Záporožskej elektrárni. Táto najväčšia jadrová elektráreň v Európe má celkovo šesť reaktorov. V súčasnosti sú však v prevádzke iba dva. Elektrina je potrebná na chladenie a pre bezpečnostné systémy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Kravchenko

Zelenskyj priblížil, že po výpadku sa rozbehli záložné generátory, ktoré zaistili, že elektráreň zostala v bezpečí. "Ak by sa nezapli tieto naftové generátory... ak by naši zamestnanci po výpadku nezareagovali, boli by sme nútení prekonávať následky radiačnej havárie," uviedol Zelenskyj vo svojom večernom príhovore. "Rusko priviedlo Ukrajinu a všetkých Európanov do situácie na krok od radiačnej katastrofy," povedal. Zelenskyj tiež apeloval na Medzinárodnú agentúru pre jadrovú energiu (MAAE) a ďalšie svetové organizácie, aby konali omnoho rýchlejšie a prinútili ruské sily opustiť areál elektrárne, ktorý obsadili v marci.

Odvtedy sa elektráreň viackrát stala terčom ostreľovania, z ktorého sa vzájomne obviňujú Kyjev a Moskva. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vo štvrtok povedal, že predstavitelia MAAE sú "veľmi, veľmi blízko" k tomu, aby mohli elektráreň navštíviť. Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko povedal, že by sa tak mohlo stať v priebehu niekoľkých dní, "určite však nie neskôr než začiatkom septembra".

Kyjev premenoval takmer 100 ulíc pripomínajúcich ruskú či sovietsku minulosť

Ukrajinské hlavné mesto Kyjev vo štvrtok premenovalo 95 ulíc v rámci úsilia vymazať stopy po ruských a sovietskych názvoch. Na sociálnej platforme Telegram to oznámil starosta Kyjeva Vitalij Kličko, na ktorého sa odvoláva agentúra Reuters. Stalo sa tak deň po tom, ako si Ukrajina pripomenula 31. výročie svojej nezávislosti. Odkedy ruské invázny sily 24. februára napadli Ukrajinu, Kyjev zintenzívnil snahu o tzv. "derusifikáciu", a teda o oslabenie dedičstva stoviek rokov nadvlády Moskvy, konštatuje Reuters.

"Nové názvy (ulíc) by mali zachovávať pamiatku na významné historické udalosti Ukrajiny, ako aj na slávne osobnosti a hrdinov, ktorí oslavovali Ukrajinu a bojovali za nezávislosť nášho štátu," priblížil Kličko na Telegrame. Dodal, že v tomto úsilí premenovávania ruských názvov plánujú pokračovať. Jedna z ulíc Kyjeva dostala nové meno podľa Londýna, metropoly Británie, ktorá je jedným z kľúčových spojencov Ukrajiny v boji proti ruským inváznym silám. Ďalšia z ulíc bola napríklad pomenovaná ako "Ulica ukrajinského znovuzrodenia".

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka

O tom, že Ukrajina bola znovuzrodená, keď do nej 24. februára vtrhli ruskí vojaci, a dobyje späť anektovaný Krymský polostrov a okupované územia na východe krajiny, hovoril v stredu aj tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj v príhovore pri príležitosti Dňa nezávislosti. Iná ulica, ktorá predtým niesla meno po sovietskom ministrovi obrany, bola pomenovaná po ukrajinskom pluku Azov. Tento krok podľa Reuters nahnevá Moskvu, ktorá zaryto bráni svoju sovietsku minulosť v Európe.

Po invázii ruskej armády vo februári sa stal pluk Azov, ktorý je súčasťou ukrajinskej národnej gardy, jednou z najvýznamnejších ukrajinských vojenských formácií bojujúcich proti Rusku na východe Ukrajiny. Ruské štátne médiá však jeho bojovníkov prirovnávajú k nacistom z obdobia druhej svetovej vojny a Moskva pluk Azov navyše označila za "teroristickú organizáciu". To pobúrilo ukrajinských predstaviteľov, ktorí sa obávajú, že Rusko môže porušovať základné práva členov pluku Azov, ktorí sa stali vojnovými zajatcami.