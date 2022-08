Ukrajinským utečencom hrozí v hostiteľských krajinách dezinformačná kampaň

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

LONDÝN - Ukrajinskí utečenci sa zrejme v blízkej budúcnosti stanú terčom dezinformačných kampaní i narastajúceho napätia v tzv. hostiteľských krajinách, do ktorých utiekli počas ruskej invázie. Vyplýva to z najnovšej správy charitatívnej humanitárnej organizácie World Vision, z ktorej v stredu cituje denník The Guardian.