Ruský oligarcha má jasno v tom čo sa chystá urobiť Putin: On nechce Ukrajinu anektovať, ale zničiť!

Už je to takmer 20 rokov, čo Nevzlin (62) utiekol z Ruska a našiel nový domov v Izraeli. V reakcii na ruský útok na Ukrajinu sa tento rok verejne vzdal ruského občianstva. Vladimira Putina (69) označuje za psychopata a zločinca. V Rusku bol Nevzlin obvinený zo sprisahania za účelom vraždy a v roku 2008 bol v neprítomnosti odsúdený na doživotie. Proces proti nemu opisuje ako demonštratívny a zinscenovaný samotným Putinom. V rozhovore pre The Times of Israel podrobne hovorí o situácii na Ukrajine a o tom, čo chce podľa neho Putin dosiahnuť.

Galéria fotiek (5) Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: TASR/AP/Sputnik, Kremlin/Mikhail Klimentyev

Pomstychtivá a zbabelá osobnosť

Keď Putin zhromaždil svoje jednotky na ukrajinskej hranici, Nevzlin spočiatku neveril, že sa blíži útok. "Takto sa správa psychopat, keď mu niekto vezme jeho hračku - začne vysiľujúcu vojnu. Ale potom pochopíte, že nejde o hlavu štátu, ale o vodcu mafie s pomstychtivou a zbabelou osobnosťou."

Kým Ukrajina podľa biznismena môže byť spokojná len s úpravou hraníc do podoby z roku 2014, teda vrátane návratu Krymu a len v tom prípade sa môže vidieť ako víťaz, Putinovi bude stačiť aj čiastočné víťazstvo. "Ak prevezme celý región Donbass a ukáže svojim občanom, že vyhral a ´zničil nacistov´, rozšíril ruské územie, spojil Donbas s Krymským polostrovom a získal kontrolu nad Azovským morom, ruská propaganda potom urobí zvyšok."

Galéria fotiek (5) Najmenej 12 ľudí vrátane jedného dieťaťa zahynulo a 25 ďalších osôb utrpelo zranenia pri ruskom raketovom útoku na mesto Vinnycia.

Zdroj: SITA/Ukrainian Emergency Service via AP

A aké sú Putinove ciele? "Ak pôvodne chcel obnoviť sovietsky model a pripojiť Ukrajinu, Moldavsko a Bielorusko k Rusku, teraz sa všetko zmenilo. Putin sa snaží zničiť Ukrajinu. Vidíme to na neznesiteľnom násilí a krutosti tejto vojny," myslí si Nevzlin. Najskôr sa hovorilo, že chce rozdeliť ukrajinský majetok medzi jemu blízkych oligarchov. Ak by to tak bolo, Azovstal by nezničil, ale vzal by ho a neskôr odovzdal svojim spojencom," dodáva.