Ruský vojak zúfalo prosí o uvoľnenie z armády: Mám 21 rokov a veľmi chcem žiť

KYJEV/MOSKVA - "V bojoch som prišiel o všetkých blízkych kamarátov, mám 21 rokov a veľmi chcem žiť," píše ruskej vojenskej prokuratúre ruský vojak, ktorého veliteľ od neho odmieta prijať hlásenie o ukončení zmluvy s armádou. Rodičia ďalšieho vojaka sa rovnakému úradu sťažujú, že ich syna spolu s ďalšími odvedencami armáda z vojenskej služby nečakane poslala do vojny, ďalší ľudia upozorňujú na bitie v armáde.

Napísal o tom investigatívny portál The Insider, ktorý získal prístup do archívu sťažností ruskej vojenskej prokuratúry. "V polovici januára som išiel loďou na (vojenské) cvičenie do Sýrie, ale namiesto toho nás podvodne poslali na Ukrajinu bez toho, aby sa ma spýtali na moje prianie zúčastniť sa špeciálnej vojenskej operácie. Od prvých dní bola moja brigáda v prednej línii, na palebnej pozícii," uvádza v sťažnosti dvadsaťjedenročný vojak, ktorý sa márne snaží ukončiť svoje pôsobenie v bojoch na Ukrajine. "Môj veliteľ odmieta prijať hlásenia. Svoju žiadosť som posielal veleniu Baltskej flotily. Čo mám v tejto situácii robiť?" pýta sa mladík.

Matka iného vojaka uvádza, že jej syna poslali miesto na vojenské cvičenie do vojny ako vojaka na základe kontraktu, hoci syn žiadnu zmluvu nepodpisoval. "Keď išiel vlakom na údajné cvičenie, dávali im balíček trvanlivého jedla, jeden na dvoch vojakov, voda vo vlaku nebola, museli si ju kupovať. Chápem, že je to armáda, ale k našim deťom sa predsa nemusí správať ako k psom," píše žena.

"Synovi povedali, že jeho a ďalší vojakov základnej služby špeciálne vybrali na účasť vo vojenskej špeciálnej operácii. Na ich námietku, že z nariadenia prezidenta Vladimíra Putina vyplýva, že do vojny nesmú byť posielaní branci, im povedali, aby viac sledovali (správy) v televízii, a že ich tam aj tak pošlú,“ opisuje iná matka. Blízki ďalšieho odvedenca sa sťažujú, že velitelia sa snažia vojakov bitím prinútiť k podpisu zmluvy.

Ďalší ľudia opisujú, že ruská armáda nepomáha blízkym s repatriáciou pozostatkov padlých. "Podľa vyjadrenia kamarátov nemohli vytiahnuť telo, zostal v horiacom vozidle na Ukrajine. Vráťte aspoň pozostatky, nech ho môžeme pochovať ako človeka," píše matka mŕtveho vojaka.

Obyvatelia z územia na východnej Ukrajine, ktoré ovládli proruskí separatisti, potom prokuratúre zasielajú sťažnosti na rabovanie ruských vojakov. "Moji rodičia žili na území Doneckej ľudovej republiky osem rokov a také zverstvá za ten čas nevideli. Prišli nás ochrániť, alebo okrádať a zabíjať?" píše sa v jednej zo sťažností. Práve potrebou ochrániť obyvateľov medzinárodne neuznávanej separatistickej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky vysvetľuje Moskva okrem iného inváziu na Ukrajinu.