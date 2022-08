VIDEO nechutnej scénky v Splite: Turista prerazil absolútne dno, doma by nič také nespravil!

Na sociálnych sieťach sa objavila scénka, ktorú by triezvy človek určite nespravil. Odohrala sa neďaleko katedrály svätého Dujma v Splite, informuje Dnevnik.hr. Dvaja turisti, pravdepodobne cudzinci, stáli vo večerných hodinách nad osvetlenou fontánou a jeden z nich sa postaral o úplnú nechutnosť.

Táto scéna nahnevala známu moderátorku Rádia Dalmácia Editu Lučić Jelićovú, ktorá video zverejnila na svojom facebookovom profile. "Takto sa správate aj u vás doma? Nehanbíte sa? Ľudia moji, ako dlho budeme toto znášať? Kde bola polícia?" napísala v príspevku na Facebooku. Jej oznámenie na sociálnych sieťach vyvolalo lavínu komentárov.

"Strašné, myslím si, že si za to môže sám Split, že má takých hostí ," znel jeden z komentárov. "Môže to byť ešte horšie? Absolútne dno. Keď to vyskúšaš, očividne sa ti nič nestane," napísala nahnevaná miestna obyvateľka. "Obyčajný sedliak. Doma by nič také nespravil. Prídu sem a myslia si, že môžu všetko," myslí si ďalší užívateľ.