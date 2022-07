Turistka si v Splite chcela spraviť romantickú fotku: VIDEO trapasu, ktorý obletel svet

Nemenovaná dievčina sa na vlastnej koži presvedčila, že do neprebádaného územia neradno vstupovať. Chorvátsky Split sa môže pýšiť krásnou fontánou, pri ktorej sa chcela odfotiť aj naša obeť. Dovtedy hľadala vhodné miesto na fotku, až kým sa jej to nevypomstilo a neprepadla sa celá do vody pod fontánou.

Vďaka videu zverejnenom na TikToku sa stala hviezdou. Chorvátsky portál Slobodna Dalmacija dokonca na adresu turistky zavtipkoval, že práve pre toto je na šampónoch napísané, že to nie je na pitie. Dievčina spočiatku vyzerala ako modelka, no odišla ako po zápase v ringu.