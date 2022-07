Členské štáty sa zhodli na pláne, čaká nás veľké obmedzenie spotreby? Ceny plynu vzrástli, Gazprom opäť znížil dodávky!

BRUSEL - Členské štáty Európskej únie sa zhodli na pláne, ktorý má obmedziť spotrebu zemného plynu a stanoviť podmienky pre vyhlasovanie plynovej núdze. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje. Plán má znížiť riziko vyplývajúce z možného úplného prerušenia dodávok ruského plynu do EÚ. Dohodu by mali na svojom dnešnom mimoriadnom rokovaní schváliť ministri energetiky.

Členské štáty EÚ sa dohodli na pravidlách na obmedzenie spotreby plynu

Unijná exekutíva navrhla, aby členské krajiny dvadsaťsedmičky kvôli očakávanému výpadku dodávok z Ruska obmedzili od augusta do marca spotrebu plynu o 15 percent oproti priemeru z minulých piatich rokov. Tento cieľ by mal byť dobrovoľný, Brusel by však podľa návrhu mohol po konzultácii s členskými krajinami vyhlásiť stav plynovej núdze, a urobiť tak zníženie spotreby v celej EÚ povinným.

ARCHÍVNE VIDEO Sulík sa vyjadril k situácii s ruským plynom: Od budúceho roka očakáva ďalšie zdražovanie!

Výsledný kompromis obsahuje oproti pôvodnému návrhu EK podstatne viac výnimiek a sprísňuje tiež podmienky, za ktorých môžu byť štátom uložené povinné úspory. Stav plynovej núdze má vymáhať len Rada EÚ - teda zástupcovia členských štátov - nie samotná Komisia, ako predpokladal pôvodný plán.

Počas konzultácií stálych zástupcov členských štátov sa ukázalo, že veľká časť krajín považuje solidaritu pri zaobchádzaní s potenciálne nedostatkovým plynom za nesmierne dôležitú a chce plynom šetriť. Okrem Maďarska vyjadrili v poslednom čase zásadné výhrady iba tri ďalšie členské štáty, uviedla DPA.

Na prijatie plánu je potrebná kvalifikovaná väčšina členských štátov EÚ

Dohodu by dnes mali formálne odsúhlasiť ministri energetiky členských krajín na mimoriadnej schôdzke, ktorú zvolal český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela. Na prijatie plánu je potrebná kvalifikovaná väčšina členských štátov EÚ a podľa agentúry DPA je pravdepodobné, že návrh bude schválený.

Ruský koncern Gazprom opäť obmedzuje dodávky plynu cez Nord Stream 1. Ceny zemného plynu v Európe na túto správu zareagovali prudkým nárastom. Informujeme na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg

Gazprom v pondelok popoludní oznámil, že od stredy zníži dodávky plynu cez Nord Stream 1 na približne 20 % jeho kapacity. Údajným dôvodom je odstávka ďalšej turbíny, ktorá má ísť na údržbu. Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze v Amsterdame po oznámení Gazpromu vyskočila až o 10 % na 176 eur za megawatthodinu (MWh). Kontrakt sa o 16.55 h SELČ predával po 174,50 eura za MWh.

ARCHÍVNE VIDEO Slovensko drasticky zníži závislosť od ruského plynu: Sulík predstavil PLÁN! SPP už podpísalo zmluvu

Od obnovenia prevádzky plynovodu po ukončení jeho údržby 21. júla boli dodávky cez Nord Stream 1 z Ruska do Nemecka stabilné, približne na úrovni 40 % kapacity. Na tejto úrovni sa pohybovali aj pred odstávkou plynovodu. Ruský prezident Vladimir Putin však už minulý týždeň varoval, že dodávky by mohli klesnúť až na 20 %. Ďalšie obmedzenie dodávok plynu cez Nord Stream 1 ešte zvýši nedostatok na európskom trhu s energiami, čo opäť podporí ceny plynu. Európske vlády sa už pripravujú na krízu počas najbližšej vykurovacej sezóny.

Galéria fotiek (5) Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: TASR/AP/Sputnik, Kremlin/Mikhail Klimentyev

Ministri energetiky EÚ budú dnes rokovať o pláne pre prípad nedostatku plynu

Ministri energetiky členských krajín Európskej únie (EÚ) budú v utorok (26. 7.) diskutovať o potenciálnom úplnom zastavení dodávok plynu z Ruska. Hlavnou témou ich mimoriadneho zasadnutia bude príprava na takúto krízovú situáciu. Predstavitelia členských štátov sa zatiaľ nedokázali dohodnúť na tom, ako by sa mohli zbaviť závislosti od ruského plynu.

Galéria fotiek (5) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Vlády sa totiž snažia uspokojiť domácich spotrebiteľov, čo komplikuje snahu o zachovanie jednoty v situácii, keď Rusko pokračuje v znižovaní dodávok. Európska komisia (EK) minulý týždeň predložila plán koordinovaného zníženia spotreby plynu v EÚ. Jeho súčasťou sú aj v prípade núdzového stavu záväzné ciele týkajúce sa úspor. V období od augusta 2022 do marca 2023 by však zníženie spotreby malo byť dobrovoľné.

ARCHÍVNE VIDEO Nahradiť ruský plyn by mohli dodávky z USA, Kataru či Nórska

Ďalšie obmedzenie dodávok ohrozuje cieľ členských štátov EÚ týkajúce sa plnenia zásobníkov plynu. Preto je veľmi dôležité, aby sa všetky členské krajiny dohodli na núdzovom pláne pre prípad nedostatku plynu. Najspornejším bodom je, že v prípade núdze by EK mohla nariadiť členským štátom povinné zníženie spotreby.

Niektoré vlády nie sú totiž ochotné prenechať časť svojich kompetencií v oblasti energetickej politiky Bruselu. Napríklad pre Španielsko a Portugalsko vopred odmietajú povinné znižovanie spotreby. Argumentujú tým, že spotrebúvajú len veľmi málo ruského plynu v porovnaní s krajinami, ako sú Nemecko alebo Taliansko, a ich energetické prepojenia na zvyšok Európy sú len obmedzené.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Gettyimages.com

Poľsko kritizuje návrh EK, týkajúci sa zníženia spotreby plynu o 15 %

Poľsko kritizuje návrh Európskej komisie (EK), týkajúci sa povinného zníženia spotreby plynu o 15 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. "Môžeme diskutovať o dobrovoľných mechanizmoch, môžeme diskutovať o úsporách v jednotlivých krajinách," uviedla poľská ministerka životného prostredia Anna Moskwa. Podľa nej je však ťažké súhlasiť s paušálnym cieľom zníženia spotreby bez toho, aby sa vedelo, aká bude situácia počas budúcej zimy. Poľsko je podľa ministerky životného prostredia otvorené rozhovorom s ostatnými členskými štátmi o zásobovaní plynom. Moskwa zdôraznila, že tieto riešenia musia byť dobrovoľné.

Dodala, že poľské zásobníky plynu sú už teraz plné. EK v minulom týždni predložila návrh, podľa ktorého by členské štáty EÚ mali počas budúcej zimy obmedziť spotrebu o 15 %. Komisia by navyše chcela získať kompetenciu, aby v prípade nedostatku mohla členským štátom EÚ nariadiť povinné zníženie spotreby. Ministri energetiky EÚ budú o návrhoch EK diskutovať v utorok (26. 7.) v Bruseli.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

Neexistuje technická príčina na ďalšie zníženie dodávok plynu, tvrdí Nemecko

Nemecký úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) tvrdí, že neexistuje žiadna technická príčina na opätovné zníženie dodávok plynu cez Nord Stream 1. Ruský koncern Gazprom v pondelok popoludní oznámil, že od stredy (27. 7.) zníži dodávky plynu cez Nord Stream 1 na približne 20 % jeho kapacity. "Zobrali sme toto oznámenie na vedomie," uviedla neskoro popoludní hovorkyňa BNetzA. BNetzA spoločne so spolkovým ministerstvom hospodárstva a krízovým tímom pozorne monitorujú situáciu s dodávkami plynu. "Podľa našich informácií neexistuje žiaden technický dôvod na redukciu dodávok," priblížila hovorkyňa BNetzA.