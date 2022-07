Hodnota elektriny a plynu už útočí na historické hranice: Cena na burze už pri nich hlási viac ako 200 eur!

archívne video

Cena plynu pre európsky trh s dodaním v auguste vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku dnes okolo 9:30 pridáva 14 percent na viac ako 228 eur za megawatthodinu. Pred rokom plyn v TTF stál zhruba 22 eur/MWh.

Priškrtený Nord Stream 1, Rusko hovorí o technických problémoch

Ruský plynárenský gigant Gazprom ohlásil na dnešné ráno zníženie dodávok plynu do Európskej únie plynovodom Nord Stream 1 na pätinu jeho kapacity. Gazprom to odôvodňuje technickými problémami s turbínami.

Na rast cien elektriny reagujú akcie energetických firiem. Akcie elektrárenskej spoločnosti ČEZ na pražskej burze pridávajú 2,45 percenta na 1130 Kč za akciu.

Ceny nevedie nahor len Kremeľ, má v tom svoj podiel aj Nemecko, myslí si ekonóm

Cena plynu na burze v posledných dňoch výrazne vzrástla, keď v stredu ráno dosiahla úroveň 224 eur za megawatthodinu. To je najvyššia cena od marca, teda od prvých dní ruskej invázie na Ukrajinu a zavedenia západných sankcií. Aktuálny nárast cien naštartovalo Rusko, keď opäť obmedzilo svoje dodávky plynu do Európy cez plynovod Nord Stream 1 na 20 % jeho kapacity, no za rastom cien nie je iba prístup Kremľa, ale aj masívne nákupy plynu Nemeckom, upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Sebecké Nemecko?

Rusko odôvodňuje znižovanie dodávok technickými problémami s turbínami na plynovode Nord Stream 1. Pokiaľ by však Rusko chcelo dodávky zvýšiť, ponúka sa podľa Kovandu možnosť posielať plyn alternatívne na prechodné obdobie cez Ukrajinu. Hoci sú problémy s turbínami podľa analytika reálne, Rusku do určitej miery vyhovujú a poskytujú zámienku na udržiavanie nižšieho toku plynu a neistoty v rámci EÚ.

Nemecko sa tak usiluje plynom predzásobiť, bez ohľadu na ostatných. Tento nemecký postoj podľa Kovandu "naštval" niektoré iné krajiny EÚ, pretože Nemci nákupom plynu na vlastné predzásobenie posúvajú jeho cenu ešte vyššie. Nemecko na nákup plynu vyčlenilo 15 miliárd eur.