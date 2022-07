Rast ceny plynu nepoháňa iba Kremeľ, ale aj masívne nákupy Nemecka, tvrdí analytik

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Cena plynu na burze v posledných dňoch výrazne vzrástla, keď v stredu ráno dosiahla úroveň 224 eur za megawatthodinu. To je najvyššia cena od marca, teda od prvých dní ruskej invázie na Ukrajinu a zavedenia západných sankcií. Aktuálny nárast cien naštartovalo Rusko, keď opäť obmedzilo svoje dodávky plynu do Európy cez plynovod Nord Stream 1 na 20 % jeho kapacity, no za rastom cien nie je iba prístup Kremľa, ale aj masívne nákupy plynu Nemeckom, upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.