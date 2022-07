Skúsený potápač sa chcel pokochať pohľadom na gigantického žraloka: Len tesne unikol jeho čeľustiam

SILVER SPRING - Skúsený potápač Jimi Partington sa zoči-voči stretol s obrovským bielym žralokom. Video ukazuje, že žralok poškodil klietku, v ktorej muž sedel, a to ho prinútilo plávať ako o život. Pri strete s takýmto monštrom by spanikáril asi aj ten najväčší flegmatik.

Po spustení klietky pod hladinu sa Jimi pozerá dolu do krištáľovo čistej vody a sleduje 16-metrového žraloka, ktorý sa k nemu opakovane približuje. Keď následne narazí na plexisklo, potápača vyhodilo von z klietky do otvorených vôd. V napínavom videu z roku 2020 sa opakovane pokúša dostať sa naspäť do boxu, než to vzdá a zúfalo prepláva na susediacu loď, píše meaww.com.

V rozhovore pre CNN Jeff Kurr, producent televíznej relácie Shark Week na Discovery, povedal: "Nikdy predtým som nevidel niečo také strašné počas mojich 32 rokov na Shark Week a je tiež neuveriteľné, že Jimi neutrpel ani škrabanec. Zachytili sme to na kameru a mysleli sme si, že je mŕtvy. Žralok vyzeral, že sa chystá na útok, ktorý sa nedá prežiť."

"Pripravovali sme sa tri roky a nemôžem sa dočkať, kedy všetci uvidíte moju neuveriteľnú cestu, vrátane tej najbližšej vzdialenosti, na akú som sa kedy k veľkému bielemu žralokovi priblížil. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí mi pomohli dostať sa sem po tom všetkom, čo sa stalo, všetci moji priatelia a rodina ma neskutočne podporovali a za to som veľmi vďačný," doplnil Partington na svojom Instagrame.