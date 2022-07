Katastrofálny dôsledok rekordných horúčav: Roztopila sa pristávacia dráha! Lety zrušili

Podľa Sky News malo v pondelok pozastaviť lety aj vojenské letisko Brize Norton. Pristávacia dráha bola totiž na niektorých miestach roztopená. Vo veľkej časti Anglicka a v hlavnom meste Londýn sa začiatkom týždňa očakávali teploty nad 40 stupňov. Vo Walese bol v pondelok zaznamenaný teplotný rekord. S 37,1 stupňami vo waleskom grófstve Flintshire táto časť krajiny zaznamenala najteplejší deň od začiatku zaznamenávania.

BREAKING NEWS: Flights in and out RAF Brize Norton in Oxfordshire have been halted because the "runway has melted" in the hot weather, Sky News understands.



