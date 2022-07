Vážne lesné požiare: EÚ mobilizuje ďalšiu pomoc pre Portugalsko, Francúzsko a Albánsko

Komisia spresnila, že súčasná pomoc je smerovaná do Portugalska, Francúzska a Albánska. Na základe žiadostí o pomoc z ich strany Európska únia pomohla zaslať dve hasičské lietadlá z Talianska do Portugalska, ktoré v tejto krajine pôsobia od stredy 13. júla. Prvá cezhraničná pomoc, zo Španielska, bola nasadená už v priebehu minulého víkendu. Po vypuknutí lesných požiarov na juhozápade Francúzska Koordinačné centrum EÚ pre núdzové reakcie zmobilizovalo dve hasičské lietadlá z gréckej flotily rescEU, ktoré do Francúzska dorazili v piatok.

Galéria fotiek (4) Francúzsko sužujú lesné požiare

Zdroj: SITA/SDIS 33 via AP

Teploty sa extrémne zhoršili

Ďalšie dve hasičské lietadlá, rovnako z Grécka, boli už vo štvrtok tento týždeň nasadené do Albánska, ktoré rovnako čelí lesným požiarom. Eurokomisár pre krízové ​​riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti uviedol, že aj napriek veľmi ťažkej situácii v celej Európe, ktorú zhoršili extrémne teploty, členské štáty EÚ prejavujú veľkú dávku solidarity. "Náš mechanizmus civilnej ochrany zmobilizoval lietadlá pre Portugalsko, Albánsko a Francúzsko postihnuté ničivými požiarmi. Ďakujem Taliansku a Grécku za ich rýchlu podporu. Nepretržite fungujúce koordinačné centrum pre núdzové reakcie je pripravené koordinovať ďalšiu pomoc," opísal situáciu komisár.

Galéria fotiek (4) Francúzsko sužujú lesné požiare

Zdroj: SITA/SDIS 33 via AP

Chorvátsko pustošia lesné požiare

Lenarčič zároveň zdôraznil, že družicová sústava EÚ Copernicus poskytuje krajinám bojujúcim s lesnými požiarmi mapy hodnotenia škôd postihnutých oblastí – mapy s údajmi v reálnom čase využilo Chorvátsko, kde požiare pustošia lesy neďaleko mesta Zaton, Španielsko pri požiaroch v prírodnom parku Las Batuecas-Sierra de Francia a aj Portugalsko pri mapovaní požiarov borovicových lesov v obci Ourém.