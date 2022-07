Pri raketovom útoku na Sloviansk zahynulo šesť ľudí: Je tu veľa mŕtvych a ranených, tvrdí starosta mesta

"Išlo o najintenzívnejšie ostreľovanie Slovianska salvovými raketometmi. Bolo počuť 15 odpalov. Je tu veľa mŕtvych a ranených," uviedol starosta Slovianska Vadym Ľach na sociálnej sieti Facebook. Teťana Ignatčenková, hovorkyňa Doneckej oblastnej správy, pod ktorú Sloviansk spadá, neskôr pre ukrajinské médiá uviedla, že pri útoku zahynuli šiesti ľudia a 15 utrpelo zranenia. Ignatčenková znovu vyzvala miestnych obyvateľov, aby túto oblasť opustili, pretože frontová línia je len niekoľko kilometrov od nich. Podľa ukrajinských médií po ruskom útoku vypukol požiar na jednom z mestských trhov.

V Doneckej oblasti v nedeľu dvakrát zasiahli rakety typu Smerč i mesto Kramatorsk, ktoré je administratívnym centrom regiónu Donbas. Podľa tamojšieho starostu Olexandra Horčarenka bola zasiahnutá obytná štvrť a neobývaný hotel, no neboli zaznamenané žiadne obete na životoch. Sloviansk a Kramatorsk budú hlavnými cieľmi ďalšieho ruského útoku, ak by sa potvrdilo, že ruská armáda v nedeľu dobyla mesto Lysyčansk a s ním aj celú Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny, píše AFP. O dobytí Luhanskej oblasti informoval v nedeľu ruský minister obrany Sergej Šojgu. Hovorca ukrajinského ministerstva obrany Jurij Sak však krátko na to uviedol, že Lysyčansk nie je pod "úplnou kontrolou" ruských síl.