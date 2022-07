Obnova Ukrajiny je úloha všetkých: Podľa Šmyhaľa bude stáť 750 miliárd dolárov

LUGANO - Povojnová obnova Ukrajiny je "spoločnou úlohou celého demokratického sveta", pretože prispeje k svetovému mieru. V pondelok to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny vo švajčiarskom Lugane. Rekonštrukcia Ukrajiny má pritom stáť trištvrte bilióna dolárov, povedal na tej istej konferencii ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. Informovala o tom agentúra AFP.

"Rekonštrukcia Ukrajiny je najväčším príspevkom k podpore svetového mieru," vyhlásil Zelenskyj prostredníctvom videoodkazu. Dvojdňová medzinárodná konferencia v Lugane bola plánovaná dlho pred vypuknutím vojny na Ukrajine, pôvodne sa na nej malo rokovať o reformách. Účastníci sa teraz budú snažiť načrtnúť princípy a priority procesu obnovy, ktorý sa má začať ešte počas trvania vojny. Na konferencii je prítomná aj 100-členná ukrajinská delegácia vrátane premiéra Šmyhala.

Zelenskyj vo svojom príhovore povedal, že obnova Ukrajiny je "najambicióznejším projektom našej doby". "Obnova Ukrajiny nie je lokálnou úlohou jedného národa. Je to spoločná úloha celého demokratického sveta," zdôraznil. Švajčiarsky prezident Ignazio Cassis, ktorý je spoluhostiteľom tejto konferencie, pripomenul dôležitosť podpory Ukrajiny "v tejto dobe hrôzy, svojvoľného ničenia a smútku". Ukrajine je podľa jeho slov nevyhnutné "poskytnúť perspektívu návratu k životu v mieri a k svetlej budúcnosti".

Galéria fotiek (4) Konferencia vo švajčiarskom Lugane o obrane a obnove Ukrajiny

Zdroj: SITA/Alessandro della Valle/Keystone via AP

Účasť na tomto podujatí prisľúbila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, český premiér Petr Fiala a predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki. "Vieme, že ich boj je tiež naším bojom. Preto v týchto dňoch pomáhame Ukrajine, aby v tejto vojne zvíťazila," povedala von der Leyenová.

Financovanie obnovy Ukrajiny zo zhabaného ruského majetku

Povojnová obnova Ukrajiny v odhadovanej hodnote 750 miliárd dolárov by sa mala vo veľkej miere financovať zo zhabaného majetku Ruska a ruských oligarchov v zahraničí. Na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny vo švajčiarskom Lugane to povedal ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ s tým, že takto zaistené prostriedky môžu dosiahnuť 300 až 500 miliárd dolárov. Informuje o tom agentúra AFP a Reuters a tiež britský denník The Guardian.

Galéria fotiek (4) Konferencia vo švajčiarskom Lugane o obrane a obnove Ukrajiny

Zdroj: SITA/Alessandro della Valle/Keystone via AP

Podľa Šmyhaľa by mala povojnová obnova Ukrajiny mať tri fázy. V prvej je potrebné zabezpečiť základné potreby pre každodenný život obyvateľov, ako napríklad obnovu dodávok vody. Táto fáza už teraz podľa premiéra prebieha. V druhej fáze, hneď po skončení bojov, by sa mala spustiť výstavba dočasných príbytkov pre ľudí a tiež nemocníc a škôl. Tretia fáza má znamenať transformáciu Ukrajiny z dlhodobého hľadiska, dodal Šmyhaľ.

Fiala chce zapojiť celý svet

Konferencia vo švajčiarskom Lugane naplánovaná pred 24. februárom mala byť o reformách na Ukrajine, namiesto toho je o obrane a obnove, povedal v úvodnom slove Konferencie o obnove Ukrajiny český premiér Petr Fiala.

Galéria fotiek (4) Konferencia vo švajčiarskom Lugane o obrane a obnove Ukrajiny

Zdroj: SITA/Alessandro della Valle/Keystone via AP

Fiala vystúpil s prejavom v úvodnej časti podujatia ako premiér krajiny, ktorá predsedá Rade Európskej únie (EÚ). Zdôraznil, že Ukrajina do 24. februára prosperovala a pracovala na tom, aby sa jej obyvatelia mali lepšie. Vyzdvihol líderstvo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, vďaka ktorému sa podľa jeho slov podarilo ubrániť hlavné mesto Kyjev. Spomenul aj svoju cestu do ukrajinského hlavného mesta 15. marca. "Každý Ukrajinec, ktorého som stretol, ukázal vôľu a odhodlanie bojovať za svoju slobodu," povedal Fiala.

V súvislosti s predsedníctvom Česka v Rade EÚ pripomenul, že obnova Ukrajiny a zvládnutie utečeneckej krízy sú jednými z priorít českého predsedníctva. "Aby sme mohli Ukrajinu obnoviť, musíme jej pomôcť ubrániť sa," povedal Fiala a dodal, že udelenie kandidátskeho štatútu Ukrajine bol jasný signál, že EÚ s ňou v počíta. "Do budúcej obnovy Ukrajiny musíme zapojiť celý civilizovaný svet. Nečaká nás ľahká úloha. Ukrajinu ale nesklameme a Európa vyjde z tejto krízy silnejšia, bezpečnejšia a odolnejšia," povedal na záver prejavu český predseda vlády.