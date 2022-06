AKTUÁLNE Súd uznal za vinných 20 strojcov útokov v Paríži z roku 2015: Salah Abdeslam dostal doživotie

Salah Abdeslam (32), Belgičan s marockým pôvodom, bol odsúdený na doživotný trest odňatia slobody, píše agentúra AFP s tým, že na podmienečné prepustenie má len malú šancu, aj to až po 30 rokoch. Okrem iného bol uznaný za vinného z vraždy a z pokusu o vraždu súvisiacu s terorizmom. Abdeslam je jediným z členov desaťčlenného útočiaceho teroristického komanda, ktorý je stále nažive.

Okrem Abdeslama súd uznal za vinných 18 mužov z rozličných obvinení súvisiacich s terorizmom, jeden bol uznaný za vinného z menej závažného obvinenia z podvodu. Na súde je počas čítania verdiktu prítomných 14 obžalovaných vrátane Abdeslama. Zo zvyšných šiestich je podľa odhadov nažive len jeden muž, ktorý sa nachádza v tureckom väzení. Ostatní už zrejme prišli o život v Sýrii a Iraku.

Galéria fotiek (6) Právnička Salaha Abdeslama Olivia Ronenová (vľavo), hovorí mimo súdnej siene, 8. septembra 2021 v Paríži.

Zdroj: TASR/AP Photo/Thibault Camus, File

Väčšina zo súdených osôb bola obvinená z napomáhania pri vytváraní falošných identít, prepravy útočníkov zo Sýrie do Európy či z poskytovania peňazí, telefónov, výbušnín a zbraní. Prokuratúra navrhla pre deviatich obžalovaných doživotné tresty, pre zvyšných väzenie v trvaní 5-30 rokov. Ako zdôraznila v záverečnej reči, všetci 20 obžalovaní sú členmi džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).

Galéria fotiek (6) Obeť pod prikrývkou leží mŕtva pred divadlom Bataclan v Paríži, 13. novembra 2015.

Zdroj: TASR/AP Photo/Jerome Delay, File

Pri sérii útokov v Paríži z 13. novembra 2015 páchatelia strieľali do ľudí v koncertnom klube Bataclan a v baroch a reštauráciách po meste. Traja samovražední bomboví útočníci odpálili svoje vesty pred štadiónom Stade de France, kde práve prebiehal priateľský futbalový zápas Francúzska s Nemeckom.

Čo sa stalo v Paríži v roku 2015

Vybrané údaje o sérii teroristických útokov na rôznych miestach Paríža, ktoré si 13. novembra 2015 vyžiadali 130 obetí, a o súdnom procese s obžalovanými (súd v Paríži dnes uznal jediného preživšieho zo strojcov teroristických útokov v Paríži v roku 2015 Salaha Abdeslama vinným z terorizmu a vraždy a poslal ho na doživotie do väzenia bez možnosti predčasného prepustenia):

Miesta útokov:

- Futbalový štadión Stade de France - Traja muži sa odpálili medzi 21:20 a 21:53 blízko štadióna, kde sa práve hral priateľský futbalový zápas medzi Francúzskom a Nemeckom. Medzi návštevníkmi bol aj francúzsky prezident François Hollande. Okrem troch útočníkov zahynul jeden človek.

- Koncertná sála Bataclan - Traja muži prišli k budove klubu, ktorý hostil kalifornskú rockovú skupinu Eagles of the Death Metal, v sivom aute Volkswagen Polo. Útočiť začali asi o 21:40, na útok na divákov použili strelné zbrane, niektorých preživších vzali ako rukojemníkov. Celkovo tam zomrelo 89 ľudí, polícia do budovy vtrhla pol hodinu po polnoci. Jeden z útočníkov zomrel po tom, čo polícia strelou odpálila jeho vestu s výbušninou, dvaja zvyšní sa odpálili sami.

- Reštaurácie a bary - Neznámy počet ozbrojencov s útočnými puškami strieľal v čase medzi 21:20 a 21:36 na návštevníkov reštaurácií a kaviarní na troch miestach - na rohu ulíc Bichat a Alibert na terase kambodžskej reštaurácie Le Petit Cambodge, v ulici de Charonne a de la Fontaine au roi. Zomrelo najmenej 36 ľudí. Ďalší útočník sa odpálil o 21.40 h v reštaurácii na bulvári Voltaire, asi kilometer od miest tragických útokov v reštauráciách. Zomrel iba on sám.

Galéria fotiek (6) Žena vzdáva úctu obetiam pred koncertnou sálou Bataclan, ktorá bola miestom útokov v Paríži, v piatok 17. novembra 2015.

Zdroj: TASR/AP Photo/Christophe Ena, File

Použité zbrane:

- Teroristi použili útočné pušky typu kalašnikov a mali na sebe vesty s úplne rovnakým druhom výbušniny, ktorým bol veľmi nestabilný peroxid acetónu (TATP), použitý tiež pri atentátoch v Londýne v roku 2005.

Obete:

- Atentáty si vyžiadali 130 mŕtvych, posledná obeť zomrela na následky zranení týždeň po útoku. Asi 370 ľudí bolo zranených. Najviac obetí, 89, si vyžiadal útok v klube Bataclan. V Paríži prišli o život dve desiatky cudzincov z viac ako 12 štátov. Zranených bolo na 370 ľudí.

- Zahynulo tiež sedem útočníkov.

Galéria fotiek (6) Záchranári sa starajú o obete pred kaviarňou v Paríži, 13. novembra 2015.

Zdroj: TASR/AP Photo/Jacques Brinon, file

Páchatelia a súdny proces:

- K najväčšiemu teroristickému útoku spáchanému v Európe od atentátov na vlaky v Madride z roku 2004 sa prihlásila organizácia Islamský štát (IS).

- Za hlavného organizátora masakrov bol označený Belgičan marockého pôvodu Abdelhamid Abaaoud (28), ktorý zahynul 18. novembra (päť dní po útokoch) pri policajnom zásahu na parížskom predmestí Saint-Denis. Pri sedemhodinovom zásahu zahynula tiež samovražedná atentátnička, ktorou podľa polície bola Abaaoudova sesternica Hasna Aitboulahcenová. Minister vnútra Bernard Cazeneuve oznámil, že úrady netušili, že je Abaaoud v Európe. Stál za niekoľkými zmarenými atentátmi vo Francúzsku a tiež radil ďalším islamistom, aby zo Sýrie do Európy cestovali cez Prahu. Mali sa tak podľa neho ľahšie vyhnúť odhaleniu.

- Jediným preživším teroristom zo skupiny sa stal Francúz Salah Abdeslam (32), syn marockých prisťahovalcov, ktorého zatkla belgická polícia 18. marca 2016 v Bruseli, krátko pred teroristickými útokmi v tomto belgickom hlavnom meste, ktoré si vyžiadali 32 obetí a do ktorých bol Abdeslam podľa belgických vyšetrovateľov tiež zapletený. Abdeslam bol v roku 2018 v súvislosti s bruselskými útokmi v neprítomnosti odsúdený na 20 rokov väzenia za streľbu na policajtov.

- Abdeslam hral podľa vyšetrovateľov v príprave a vykonaní parížskych atentátov kľúčovú úlohu a 27. apríla 2016 bol vydaný do Francúzska. Francúzska prokuratúra ho obvinila z členstva v teroristickej organizácii, z vrážd, z únosu a z držania výbušnín a zbraní. Abdeslam odmietal spolupracovať.

Galéria fotiek (6) Tento nedatovaný obrázok, ktorý sprístupnila belgická federálna polícia, zobrazuje Salaha Abdeslama, hlavného podozrivého a jediného prežívajúceho člena deväťčlenného útočného tímu, ktorý terorizoval Paríž, v Paríži 13. novembra 2015.

Zdroj: TASR/Belgium Federal Police via AP, File

- Vyšetrovanie útokov bolo ukončené v októbri 2019 a v marci 2020 sudcovia vo Francúzsku vzniesli žalobu proti dvadsiatke ľudí, okrem iného aj proti Abdeslamovi. Ďalšou hlavnou osobou vyšetrovania bol Mohamed Abrini (36), ktorý je okrem atentátov v Paríži tiež spájaný aj s dvojitým bombovým atentátom z 22. marca 2016 v Bruseli, ktorý si vyžiadal 32 mŕtvych.

- Súdny proces so 14 obžalovanými sa začal vlani 8. septembra 2021 v súdnej sieni, špeciálne prispôsobenej rozmerom tohto procesu. Jedenásť obžalovaných, ktorí boli vo väzbe, bolo usadených v dlhom zasklenom boxe. Traja obžalovaní, ktorí boli na slobode, sedeli na stoličkách pred boxom. A šesť ďalších bolo súdených v neprítomnosti.

- V polovici septembra Abdeslam na súde vyhlásil, že útoky v Paríži nepredstavovali pre tých, ktorí ich spáchali, nič osobné. Boli vraj len reakciou na francúzske bombardovanie územia obsadeného teroristickou organizáciou Islamský štát v Sýrii. O samotnom priebehu útokov vypovedal Adeslam tento rok začiatkom februára. Odmietol, že by niekoho zabil alebo komukoľvek ublížil. Vyhlásil tiež, že miluje IS, ktorý Západ považuje za teroristickú organizáciu. Tento rok v polovici apríla sa na súde ospravedlnil obetiam a ich rodinám. Francúzska prokuratúra 10. júna oznámila, že žiada pre Abdeslama doživotný trest bez možnosti prepustenia. Proces s obžalovanými sa skončil v pondelok, keď Abdeslam naposledy zopakoval, že urobil chyby, ale nie je vrah. Tento súd bol najväčším procesom svojho druhu vo Francúzsku a tiež trval najdlhšie.

- Dnes súd uznal Abdeslama za vinného z terorizmu a vraždy. Z terorizmu bolo okrem neho vinných aj ďalších 18 obžalovaných. Abdeslama súd poslal do väzenia na doživotie bez možnosti predčasného prepustenia.