Uznávaný profesor varuje, je predo dvermi ďalšia pandémia? Znepokojivý objav v odpadových vodách

Na juhozápade Anglicka bol v januári tohto roku zistený u človeka kmeň vtáčej chrípky H5, vo februári zase tri prípady horúčky Lassa, z ktorých jeden pacient na túto chorobu zomrel. Horúčka Lassa, choroba prenášaná hlodavcami, sa na Britských ostrovoch rozšírila už vo februári 2009. Priniesla ju istá rodina, ktorá sa vrátila domov zo západnej Afriky.

V marci 2009 sa v krajine objavila krymsko-konžská hemoragická horúčka. Do Británie ju doniesla žena, ktorá sa vrátila z Ázie. Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť uviedla, že vírusové ochorenie, ktoré zvyčajne prenášajú kliešte a hospodárske zvieratá, bolo v Spojenom kráľovstve od roku 2012 identifikované iba v troch prípadoch.

Proti opičím kiahňam budú očkovať

Najnovším prírastkom do reťazca infekčných chorôb v Británii sú od mája tohto roku opičie kiahne. Odvtedy bolo zaznamenaných takmer 800 prípadov. Homosexuálom a bisexuálom, ktorí patria medzi najrizikovejšiu skupinu, bude ponúknutá vakcína Imvanex, ktorej účinnosť sa odhaduje na 85 percent. Takmer všetky prípady boli doteraz zaznamenané u mužov, ktorí mali sex s mužmi.

Profesor medicíny Paul Hunter z University of East Anglia sa pre The Telegraph vyjadril, že ľudia, ktorí cestujú z Británie do iných krajín a potom sa vracajú naspäť, sú pravdepodobne najväčšou hnacou silou pre výskyt nových chorôb. "Musíme tomu venovať pozornosť, posilniť pripravenosť na prípadnú pandémiu a udržiavať naše systémy sledovania v čo najaktuálnejšej forme. Ani koronavírus sa v predbežnej schéme nejavil taký nebezpečný, akým bol v skutočnosti. Pokiaľ ide o choroby, nemôžeme sa považovať za ostrov. Vírus, ktorý sa prenáša vzduchom, nezastaví ani záliv či more. Navyše je tu aj letecká doprava," varoval.

Vo svetle týchto nedávnych epidémií profesor Mark Woolhouse, epidemiológ infekčných chorôb na Edinburskej univerzite, predostrel, že to, čo momentálne vidíme v Spojenom kráľovstve aj inde na svete, má svoje pomenovanie. "Je to termín, ktorý používajú protiteroristické jednotky na opis malých udalostí, ktoré by mohli priniesť niečo oveľa závažnejšie. Infekčné choroby fungujú v podstate rovnakým spôsobom," vysvetlil. Minulý rok WHO varovala, že ďalšia pandémia by už mohla byť na úrovni čiernej smrti, ktorá v rokoch 1346 až 1353 zabila približne 75 miliónov ľudí.

Detská obrna

Výskyt detskej obrny v kanalizácii vystrašil britské národné zdravotníctvo, ktoré už vyzvalo rodičov, aby zabezpečili, že ich deti budú zaočkované. Predpokladá sa, že všetky britské deti dostali prvú z troch dávok proti detskej obrne ešte ako bábätká. Detská obrna sa šíri kašľom a kýchaním alebo kontaktom s predmetmi kontaminovanými výkalmi. Približne v jednom zo sto prípadov sa vyskytne trvalá paralýza.

Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) sa domnieva, že cestujúci, pravdepodobne z Pakistanu, Afganistanu alebo Nigérie, rozšíril vírus cez kanalizáciu pri vyprázdňovaní. Podľa informácii mu už bola podaná vakcína proti detskej obrne. Vírus bol zistený niekoľkokrát medzi februárom a májom a podľa UKHSA naďalej mutuje.

Čo to spôsobuje?

Vedci sa domnievajú, že ďalšiu pandémiu majú spôsobiť zoonotické choroby, ku ktorým dochádza, pri prenose infekcie zo zvierat na ľudí. Faktory šírenia nových a existujúcich vírusov sú pravdepodobne spôsobené rastúcimi ekonomikami predtým nerozvinutých krajín, rastom populácie, nárastom obchodu s voľne žijúcimi zvieratami a presunom ľudí do džungle a lesov. Brexit tiež spôsobil masívny nárast prisťahovalectva z krajín mimo EÚ, najmä z Afriky a ÁZie.