Experti na verejné zdravie chcú zakázať chov týchto domácich zvierat: Prenášajú opičie kiahne!

Podľa nových pokynov Európskeho strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) by mohlo z dôvodu šírenia opičích kiahní platiť na celom území Veľkej Británie usmernenie o zákaze chovu hlodavcov, akými sú škrečky alebo morské prasiatka, informuje Daily Mail. Práve hlodavce boli totiž identifikované ako prenášače vírusu v západnej a strednej Afrike.

Počet prípadov vzácneho vírusu stúpol u ľudí v Spojenom kráľovstve za posledné dni na viac ako 70. Vedci sa obávajú, že zvieratá by sa mohli stať inkubačnými schránkami (vírus sa v nich zakonzervuje aj na niekoľko rokov a potom sa dostane von) pre túto chorobu. Paradoxom je, že v Európe mohli preniesť vírus opičích kiahní na zvieratá práve ľudia, ktorí prileteli z Afriky.

"Hlodavce a najmä druhy z čeľade Sciuridae (veveričky) sú pravdepodobne najvhodnejšími hostiteľmi pre vírus opičích kiahní, šíri sa rýchlejšie ako medzi ľuďmi. Okrem iného je teoreticky možný aj prenos z ľudí na (domáce) zvieratá. Takéto šírenie môže viesť k tomu, že vírus sa usídli v európskych voľne žijúcich živočíchoch a choroba sa stane endemickou a zoonotickou," uvádza ECDC. Zoonózy sú definované ako choroby a infekcie, ktoré sa prirodzene prenášajú medzi ľuďmi a stavovcami.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

V súčasnosti je podľa odborníkov medzidruhové šírenie vírusu veľmi nízke. Národné zdravotnícke orgány by mali spolupracovať s veterinármi, aby zabezpečili dostatočnú testovaciu kapacitu na výtery a karanténu domácich zvierat, ktoré boli vystavené opičím kiahňam. Hlodavce chované v domácnostiach by mali byť izolované v monitorovaných zariadeniach a pred koncom karantény opäť testované. Utratené by mali byť len v prípade nedostatočnej kapacity pri testovaní a izolácii. Domáce zvieratá, ako sú mačky a psy, môžu byť izolované doma, ak je k dispozícii vhodný vonkajší priestor a veterinár, ktorý ich môže vyšetriť.

Možný prenos zo Španielska

Správa ECDC prišla po tom, ako sa zistilo, že na Kanárskych ostrovoch v oblasti Fuerteventura sa vyskytlo podozrenie na výskyt opičích kiahní u jedného britského turistu. Zdravotníci potvrdili, že muž bol jedným z piatich podozrivých prípadov, ktoré sú v regióne sledované. Ide o prvého britského občana, ktorý je v Španielsku spájaný s vírusom opičích kiahní. Španielsko doteraz potvrdilo približne 40 prípadov opičích kiahní a uviedlo, že ďalších 67 ľudí testujú. Ohniská boli spozorované v gay saune v Madride a na festivale na ostrove Gran Canaria, ktorého sa zúčastnilo 80 000 ľudí z Británie a ďalších európskych štátov. Španielsko je momentálne jednou z najviac postihnutých krajín.

Pandémia zatiaľ nehrozí

Epidémia opičích kiahní sa v Británii takmer strojnásobila, keďže úrady potvrdili ďalších 37 prípadov. Za posledné dva týždne tak na britských ostrovoch pribudlo vyše 57 nových prípadov. Úrady označili epidémiu, ktorá zasiahla najmä gayov a bisexuálov, za znepokojujúcu, ale zatiaľ vraj riziko pre britskú populáciu zostáva naďalej nízke. Šírenie vírusu sa podľa nich dá zastaviť, ale treba to spraviť čím skôr, inak sa stane endemickým (trvalé zamorenie určitej oblasti alebo kraja).

Galéria fotiek (3) Gay Pride v Tel Avive

Zdroj: SITA/AP Photo/Sebastian Scheiner

Epidemiologička Maria Van Kerkhove z WHO sa vyjadrila, že "chceme zastaviť prenos z človeka na človeka. V neendemických oblastiach je to zvládnuteľné. Nemôžeme však ignorovať to, čo sa deje v iných krajinách." Tento mesiac bol vírus opičích kiahní zaznamenaný v šestnástich krajinách vrátane USA, Austrálie, Kanady, Španielska, Rakúska či Česka. Až do tohto celosvetového prepuknutia bol vírus zistený iba v štyroch krajinách mimo západnej alebo strednej Afriky.

"Napriek všetkému je to ešte zvládnuteľná situácia. Najmä ak hovoríme o krajinách v Európe a Severnej Amerike, kde tento vírus sledujeme. Nachádzame sa v situácii, kedy môžeme použiť nástroje verejného zdravia, akým je aj izolácia. Dokážeme zastaviť prenos z človeka na človeka," dodala Van Kerkhová.

Ešte nezmutoval

K prenosu opičích kiahní dochádza prostredníctvom úzkeho fyzického kontaktu. Doteraz nebol u žiadneho pacienta zaznamenaný vážny priebeh ochorenia. "Zatiaľ nie je známe, či vírus zmutoval, aby sa stal prenosnejším. Na druhej strane vírusy zo širšej skupiny orthopoxvírusov nemajú tendenciu mutovať, väčšina z nich je stabilná. Zatiaľ nemáme žiadny dôkaz o tom, že vírus opičích kiahní mutoval," doplnila Rosamunda Lewisová, ktorá s v rámci WHO špecializuje na kiahne.