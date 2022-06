Odborníci varujú pred letom: Benzínu a nafty môže byť nedostatok! Maďari znížili limit o polovicu

Maďarská ropná a plynárenská spoločnosť MOL stanovila od dnešného dňa pre maloobchodných odberateľov na svojich domácich čerpacích staniciach limit 50 litrov na deň.

Doterajší limit znížila na polovicu

Doterajší limit tak znížila na polovicu. S odvolaním sa na hovorkyňu spoločnosti Pirosku Bakosovú o tom informovala agentúra Reuters. V Maďarsku stanovila vláda pravicového premiéra Viktora Orbána oficiálne cenu benzínu vlani v novembri. Chcela zaistiť, aby vodiči nemuseli trpieť celosvetovo rastúcimi cenami pohonných hmôt. Nariadenie má zatiaľ platiť do 1. októbra.

Maďarskí vodiči nakupujú prémiový benzín s oktánovým číslom 95 a naftu za 480 forintov. (1,20 eur) Až do 27. mája smeli v Maďarsku za úradnú cenu kupovať pohonné hmoty aj cudzinci, teraz už pre nich platí trhová cena.

V Európe hrozí v lete nedostatok pohonných hmôt

Európa by sa kvôli napätej situácii na trhu s ropou v lete mohla stretávať s nedostatkom pohonných hmôt. V rozhovore s týždenníkom Der Spiegel to povedal šéf Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) Fatih Birol. Súčasnú situáciu porovnal aj s ropnou krízou v 70. rokoch, ktorá podľa neho tak zásadné dopady nemala. "Keď sa v Európe a v Spojených štátoch sa začne hlavná prázdninová sezóna, dopyt po pohonných hmotách vzrastie. Potom by sme mohli zaznamenať nedostatok napríklad nafty, benzínu či kerozínu, najmä v Európe," povedal Birol.

Súčasná kríza je oveľa väčšia

Šéf IEA varoval, že súčasná kríza na trhu s energiami je oveľa väčšia ako ropná kríza v 70. rokoch, a že aj potrvá dlhšie. "Vtedy išlo len o ropu," povedal Birol. "Terazšia kríza sa týka zároveň ropy, plynu a elektriny," dodal podľa agentúry Reuters. Summit Európskej únie z konca mája našiel zhodu na embargu, ktoré sa bezprostredne dotkne viac ako dvoch tretín dovozu ruskej ropy. Podľa šéfa Európskej rady Charlesa Michela je cieľom čo najviac zvýšiť tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine. Do konca tohto roka by embargo malo pokryť 90 percent dovozu ruskej ropy do EÚ.

Dohoda o embargu však posilňuje obavy z nedostatočných dodávok ropy na trh, čo prispieva k ďalšiemu rastu cien suroviny. Cena severomorskej ropy Brent sa ráno prechodne zvýšila až nad 124 dolárov za barel, maximum od 19. marca.