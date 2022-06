Nemecko varuje pred kolapsom na energetických trhoch: Môžu za to znížené dodávky zemného plynu z Ruska

Vzhľadom na to, že dodávatelia energií hromadia straty, keďže sú nútení nakupovať plyn za vysoké ceny, existuje nebezpečenstvo "prelievania nákazy" na miestnych výrobcov elektriny a ich zákazníkov vrátane spotrebiteľov a podnikov, povedal vo štvrtok minister hospodárstva Robert Habeck po zvýšení úrovne rizika v prípade dodávok zemného plynu na druhý stupeň - "stav ohrozenia". "Ak bude toto mínus také veľké, že ho už nebudú môcť uniesť, celému trhu hrozí, že v určitom okamihu skolabuje," povedal Habeck na tlačovej konferencii v Berlíne. "Takže efekt Lehman Brothers v energetickom systéme."

Najväčšia európska ekonomika čelí bezprecedentnej perspektíve, že nebude mať dosť energie pre podniky a spotrebiteľov. Ruský prezident Vladimir Putin celé mesiace postupne znižoval dodávky plynu v zjavnej odvete za sankcie uvalené na Moskvu pre jej inváziu na Ukrajinu. Situácia sa minulý týždeň vystupňovala po strmom znížení dodávok cez hlavný plynovod do Nemecka Nord Stream 1, čo ohrozilo vytváranie zásob na zimu. Stav ohrozenia znamená prísnejšie monitorovanie trhu a opätovnú aktiváciu niektorých uhoľných elektrární. A dáva tiež vláde možnosť prijať legislatívu, ktorá energetickým spoločnostiam umožní preniesť zvýšenie nákladov na domácnosti a podniky. Habeck povedal, že zatiaľ odkladá úpravy cien, aby videl, ako trh zareaguje.

"Bude to kamenistá cesta, po ktorej musíme prejsť ako krajina," povedal. "Aj keď to ešte necítime, sme v plynovej kríze." Tretí a najvyšší stupeň rizika v prípade dodávok zemného plynu - stav núdze, bude zahŕňať štátnu kontrolu nad distribúciou. Problémy s dodávkami plynu trápia aj ostatné štáty v Európskej únii, pričom 10 z nich už vydalo "prvé varovanie" na základe nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu, uviedol podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans v prejave v Európskom parlamente. "Riziko úplného prerušenia dodávok plynu je teraz reálnejšie ako kedykoľvek predtým. Toto všetko je súčasťou ruskej stratégie podkopať našu jednotu," vyhlásil.

Zásobníku sú naplnené približne na polovicu

Podľa Habecka zníženie dodávok plynu cez plynovod Nord Stream 1 takmer znemožňuje Nemecku zabezpečiť si dostatočné zásoby plynu na zimu bez dodatočných opatrení. Uviedol, že má obavy, že plynovod Nord Stream 1 sa nemusí vrátiť na normálnu kapacitu ani po 10-dňovom období údržby, ktoré sa začne 11. júla. Nemecko sa ponáhľa s plnením zásobníkov plynu, ale dosiahlo len skromný pokrok. Jeho zásobníky sú v súčasnosti naplnené približne na 58 %, pričom cieľom vlády je dosiahnuť 90 % ich kapacity do novembra. Denná miera plnenia klesla v stredu približne o polovicu na najnižšiu úroveň od začiatku júna, podľa údajov nemeckého regulátora siete BNetzA. Pri takomto tempe by dosiahnutie cieľa trvalo viac ako 100 dní, čím by sa natiahlo až do obdobia tradičnej vykurovacej sezóny.