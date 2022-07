Robert Habeck tvrdí, že Nemecko by sa malo pripraviť na ešte väčšie škrty v dodávkach ruského plynu

BERLÍN - Nemecko by sa malo pripraviť na väčšie škrty v dodávkach ruského plynu, pretože prezident Vladimir Putin presadzuje vedomú stratégiu zvyšovania cien, aby podkopal európsku jednotu. Vyhlásil to v sobotu (2. 7.) nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck.

Rusko už znížilo dodávky do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1 o 60 %. Tento mesiac je pre údržbu naplánovaná úplná odstávka potrubia. Habeck už vyjadril pochybnosti o tom, či Nord Stream 1 po dokončení údržby dodávky obnoví. Podľa neho Nemecko nečelí "nevyspytateľným rozhodnutiam, ale ekonomickej vojne, úplne racionálnej a veľmi jasnej". Varoval, že po znížení dodávok plynu z Ruska o 60 % bude logicky nasledovať ďalšia redukcia.

Nemeckí lídri zintenzívňujú varovania pred blížiacim sa zmätkom a nedostatkom zemného plynu v najväčšej európskej ekonomike, ktorá dovážala približne tretinu energie pre svoju spotrebu z Ruska. Putin začal postupne znižovať tieto dodávky po tom, ako európske krajiny uvalili sankcie na Moskvu za inváziu na Ukrajinu. Nemecké energetické spoločnosti sú vystavené riziku "kaskádových zlyhaní". To si môže vyžadovať aktiváciu právnej klauzuly, ktorá by im umožnila preniesť zvýšenie cien mimo zmluvných záväzkov, povedal Habeck.



Nemecko sa zatiaľ zdržalo aktivácie tohto opatrenia, pretože by to viedlo k "okamžitej explózii cien" pre spotrebiteľov, povedal na podujatí, ktoré sponzoroval týždenník Die Zeit. Vláda pracuje na alternatíve, povedal Habeck bez spresnenia. Upozornil, že prípadný krach jednej alebo viacerých firiem by vyvolal dominový efekt, ktorý by veľmi rýchlo viedol k hlbokej recesii. Európske energetické spoločnosti čelia tlaku po tom, ako Rusko minulý mesiac obmedzilo dodávky cez kľúčový plynovod. To ich prinútilo nakupovať palivo na spotovom trhu za vyššie ceny. Vláda v Berlíne už aktivovala druhú fázu trojstupňového núdzového plánu pre plyn. Cieľom Ruska je udržať vysoké ceny energií a "zničiť jednotu a solidaritu krajiny," povedal Habeck.

Továreň nemožno vyradiť zo siete

Prípadné prideľovanie plynu, ak by k nemu došlo, predstavuje výzvu, pretože v rámci siete nie sú oddelení rezidenční a komerční zákazníci, skonštatoval Habeck. Ak je továreň napojená na plynárenskú sieť, ku ktorej je pripojená tiež časť mesta, potom túto továreň nemožno vyradiť zo siete. Zákazníci z radov domácností v Nemecku sú totiž zákonom chránení pred odstávkami plynu. "Pravdepodobne to bude regulované na úkor tovární, ktoré nie sú napojené na zmiešanú sieť," dodal Habeck.