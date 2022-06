Polícia zadržala vo Viedni Slováka (25): Podozrivá jazda na kolobežke, pri sebe mal drogy

Viedenskí policajti zastavili slovenského občana v mestskej časti Fünfhaus pre jeho podozrivú jazdu na elektrickej kolobežke. Podľa správania muža usúdili, že je pravdepodobne pod vplyvom návykových látok.

V Rakúsku sa zdržiava nelegálne

Pri prehliadke 25-ročného Slováka našli marihuanu a metamfetamín. Mužovi, ktorý sa odmietol podrobiť lekárskej prehliadke na prítomnosť drog, tiež odobrali kolobežku pre podozrenie, že by mohla byť kradnutá. Polícia neskôr zistila, že slovenský občan sa v Rakúsku nachádza nelegálne. Muža preto na základe zákona o cudzincoch zadržala a previezla do policajného záchytného centra. Z Rakúska by ho mali vyhostiť.