Kozmetický gigant vyhlásil bankrot: Zachrániť ich môže najväčší ŠKANDÁL v histórii bankovníctva!

Aj kríza v globálnom dodávateľskom reťazci a prudko rastúca inflácia prehĺbili problémy kozmetického gigantu, ktorý vlastní miliardár Ron Perelman, informuje Bloomberg. Revlon nedokázal držať krok s konkurentmi, ako sú L'Oreal a Estée Lauder, ako aj so začínajúcimi značkami mejkapu a prípravkov osobnej starostlivosti, ktoré sa obrátili na videoblogerov a osobnosti Instagramu, aby podporili svoj rast.

Problémom bol COVID, vojna i konkurencia

Podľa súdnych dokumentov z 15. júna Revlon uviedol ku koncu apríla aktíva v celkovej výške 2,3 miliardy USD (2,20 miliardy eur), čo je v kontraste s celkovými dlhmi vo výške 3,7 miliardy USD. Podanie na súd na základe kapitoly 11 umožní spoločnosti pokračovať v prevádzke, kým sa vypracuje plán splatenia dlhov veriteľom.

Zavŕšilo sa tak búrlivé obdobie pre spoločnosť, ktorú tvrdo zasiahli problémy v globálnych dodávateľských reťazcoch vyvolané pandémiou ochorenia COVID, ale aj inflácia spojená s vojnou na Ukrajine. Spoločnosť roky čelila poklesu predaja, keďže sa zmenil vkus spotrebiteľov a jej podiel na trhu "zhltli" nové značky.

Najväčší škandál v histórii by im mohol pomôcť

So značkou Revlon sa však spája jeden z najväčších škandálov v histórii bankovníctva, ktorý môže kozmetickému gigantovi paradoxne pomôcť, informoval austrálsky portál news.com.au. V auguste 2020 svet ohromila správa, že Citigroup, jedna z najväčších svetových bankových inštitúcií, omylom splatila dlh Revlonu vo výške 900 miliónov USD (cca 860 miliónov eur).

Archívne VIDEO Mzdy rástli svižným tempom aj začiatkom roka 2022, v mnohých odvetviach ale nestačili rozbehu inflácie

Okolnosti boli komplikované. V skratke ide o to, že Citigroup dohliadala na úver spoločnosti Revlon od hedžových fondov vrátane Brigade Capital Management, HPS Investment Partners a Symphony Asset Management, ktorý bol otvorený v roku 2016 a ktorý od maskérskej firmy vyžadoval pravidelné platby úrokov do roku 2023. Citigroup mala 11. augusta spravovať jednu z týchto splátok, ktorá mala mať hodnotu niekoľkých miliónov dolárov.

Zamestnanec banky omylom splatil celú pôžičku

No kvôli ľudskej chybe a vážne komplikovanému transakčnému systému zamestnanec Citigroup omylom poslal celú sumu, čím splatil celú pôžičku tri roky pred plánovaným termínom a použil na to vlastnú hotovosť Citigroup. Situácia sa tu ešte viac zamotáva. Zvyčajne, keď sa stane takáto chyba, čo je bežnejšie, než by ste si mysleli, osoba alebo inštitúcia, ktorá dostane chybnú platbu, ju jednoducho pošle späť a chybu rýchlo opraví.

Galéria fotiek (4) Debra Perelman

Zdroj: SITA/AP/Bebeto Matthews

Tento raz sa to však nestalo. Namiesto toho väčšina hedžových fondov nielenže nedokázala vrátiť hotovosť, ale odmietla aj odpovedať na čoraz šialenejšie volania od Citigroup. Privolaní boli právnici a sudca nakoniec rozhodol, že veritelia si môžu peniaze ponechať, hoci súdna bitka o zvyšných 500 miliónov USD (cca 478 miliónov eur) istiny úveru stále prebieha po tom, čo sa Citigroup proti rozhodnutiu odvolala.

Ak banka prehrá, spoločnosť bude mať ľahšiu cestu von z bankrotu

Podľa agentúry BloomCeberg, ak by Citigroup prehrala, "mohla by okamžite vymazať takmer 15 percent dlhového zaťaženia Revlonu v hodnote 3,4 miliardy USD (3,25 miliardy eur), čím by sa spoločnosti uľahčila cesta von z bankrotu". Revlon, ktorý medzi svojimi značkami uvádza parfumy Elizabeth Arden, Almay a Britney Spears Fragrances a ktorý vlastní miliardársky investor Ronald Perelman a vedie jeho dcéra Debra Perelman, vykázal od januára do marca čistú stratu 67 miliónov USD (necelých 64 miliónov eur).

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/AP/Elise Amendola

Podľa odborníka na maloobchodný predaj z Queensland University of Technology Dr. Garyho Mortimera bola jednou z hlavných chýb Revlonu strata relevantnosti vzhľadom na vznikajúci mladší trh. "Keď premýšľate o Revlone, máte tiež Elizabeth Arden, čo je jedna z tých klasických značiek, ktorá existuje už dlho, ale má tendenciu ukázať, že podnikanie nedokázalo reagovať na meniacu sa demografickú situáciu a vznikajúci mladší trh," povedal pre portál.

Firma s takmer 100-ročnou históriou

Firma s 90-ročnou históriou začala s predajom lakov na nechty v období tzv. veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia a neskôr k nim pridala aj farebne zladené rúže. V roku 1955 vstúpila na medzinárodný trhy. Perelmanova holdingová spoločnosť MacAndrews & Forbes Inc. prevzala kontrolu nad Revlonom v roku 1985 na základe sporu a financovala dohodu nevyžiadanými dlhmi, ktoré vytvoril Michael Milken.

Holding MacAndrews & Forbes v jednom bode zažaloval Revlon za to, že prijal nižšiu ponuku od Forstmann Little & Co., čo viedlo k prelomovému rozhodnutiu súdu v Delaware o zvereneckých povinnostiach členov predstavenstva, niekedy nazývanému "Revlonovo pravidlo". Okrem dolárového dlhopisu má Revlon 10 pôžičiek v celkovej výške približne 2,6 miliardy USD, ktoré majú splatnosť v nasledujúcich troch rokoch, ukazujú údaje zostavené agentúrou Bloomberg. Dlhové zaťaženie spoločnosti sa ukázalo ako nadmerné najmä po tom, ako v roku 2016 financovala akvizíciu značky Elizabeth Arden pôžičkami a dlhopismi za viac ako 2 miliardy USD. Vlastní tiež značky Cutex a Almay a pôsobí na trhoch vo viac ako 150 krajinách.