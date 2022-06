VIDEO Hororový koniec prijímacieho rituálu na univerzite: Študent (19) skončil slepý a paralyzovaný

Študentovi rodičia zažalovali 22 ľudí zapojených do incidentu. Po zhliadnutí záznamov teraz žalujú aj bratov Samuela Gándhího a Aleca Wetzlera. Sú obvinení z toho, že Santulliho úmyselne naliali alkoholom a nepomohli mu, keď prestal dýchať, informuje ABC News.

Členovia bratstva Phi Gamma Delta nútili prvákov, aby pili veľké fľaše vodky. Podľa žaloby chceli Gándhí a Wetzler dopriať nováčikom noc, na ktorú nezabudnú tým, že zohnali veľké množstvo kokaínu, marihuany a alkoholu.

Keď Danny omdlel, Gándhí a Wetzler ho nechali ležať na gauči. Až keď študent utrpel zástavu srdca, previezli ho do nemocnice. Bolo už ale neskoro, jeho mozog utrpel vážne poškodenie. V žalobe sa tvrdí, že dvoch študentov združenia predtým varovala University of Missouri za predchádzajúci incident šikany. Wetzlera obvinili z podania alkoholu mladistvým. Santulliho rodina však chce, aby bol on a ostatní členovia bratstva tiež obvinení zo šikany.

"Pokiaľ ide o zranenia, ide o najhorší prípad šikany študentského združenia v Spojených štátoch. Nemôžeš sa takto ťažko zraniť a byť nažive. Jeho vyhliadky sú pochmúrne," povedal právny zástupca rodiny David Bianchi.

Tínedžer bol pred pár dňami prepustený z rehabilitácie. Odteraz sa budú o neho musieť nepretržite starať jeho rodičia v meste Eden Prairie v Minnesote. Jeho matka odišla kvôli tomu z práce v banke. Podľa lekárov Danny pravdepodobne už nikdy nebude môcť chodiť, rozprávať ani vidieť.