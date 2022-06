Tornáda, krúpy, záplavy aj obrovské škody: VIDEO Európa čelí extrémnym búrkam: Varovanie pre Slovensko

BRATISLAVA - Situácia na Slovensku, čo sa týka počasia, je zatiaľ priaznivá a ustálená, no už o pár hodín má prísť k veľkej zmene. Podľa meteorológov bude utorok síce horúci, ale sprevádzaný silnými búrkami. Avšak, Slovensko nie je jediné, ktoré častokrát bojuje so silnými búrkami. Pozrite sa na sumár tých najhorších, ktoré sa za posledné týždne udiali v Európe.

Už niekoľko týždňov je na Slovensku mimoriadne príjemné letné počasie, kedy teploty vzduchu vystúpia aj na 30 stupňov Celzia. To mnohých láka k vode, no prináša to so sebou aj ďalší problém - a tým sú intenzívne búrky, ktoré sa tvoria z tepla. Tie v posledných týždňoch sužujú nielen Slovensko, ale aj celú Európu a páchajú rozsiahle škody. Pripomeňme si tie najhoršie z nich.

V piatok 20. mája zasiahli Nemecko extrémne silné búrky, ktoré so sebou priniesli aj minimálne dve tornáda. Najmenej jedna osoba prišla o život a desiatky utrpeli zranenia pri silnej víchrici a viacerých tornádach. Úrady takisto hlásia škody v hodnote miliónov eur. V spolkovej krajine Porýnie-Falcko prišiel o život 38-ročný muž, ktorý si pri páde v zatopenej pivnici udrel hlavu, píše Der Tagesspiegel.

Polícia v meste Paderborn v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko hlásila 43 zranených osôb. Stav desiatich z nich bol vážny. Silný vietor strhol strechy viacerých budov, vyvrátil stromy a spôsobil výpadky v mestskej hromadnej doprave. Škody podľa DPA odhadujú na milióny eur. Víchrica spôsobila škody aj v meste Lippstadt, ktoré sa nachádza približne 35 kilometrov západne od Paderbornu. Zranené osoby však zatiaľ odtiaľ nehlásili.

V Bavorsku utrpelo zranenia 14 osôb - prevažne detí - po tom, ako sa pôsobením silného vetra zrútila drevená chata v okrese Mittelfranken. Turisti sa do nej uchýlili, aby sa ukryli pred nepriaznivým počasím, píše DPA s odvolaním sa na hovorkyňu polície.

Zasypané Bavorsko

Bavorskom a najmä severným Rakúskom sa počas víkendu prehnala ďalšia silná búrka. Tá so sebou priniesla intenzívne lejaky a krupobitie. Mnohé krúpy mali veľkosť aj 7 centimetrov, prípadne po sebe zanechali súvislú vrstvu ľadu. Napríklad krúpy v okrese Lindau padali miestami tak husto, že krajina vyzerala ako zasnežená a masy ľadu bolo nutné odpratávať. Na mnohých miestach v Nemecku búrky spôsobili škody, keď popadali strešné tašky, voda zaplavila pivnice alebo niektoré objekty zasiahol blesk. Fotografie, ktoré po búrke vznikli, doslova berú dych.

Prudké búrky potrápili aj alpské oblasti Švajčiarska a Rakúska. Vyskytli sa lokálne povodne a vyvrátené stromy komplikovali dopravu napríklad aj na rakúskej severo-južnej Taurskej diaľnici (A10), informovala agentúra DPA. Rakúski hasiči hlásili stovky výjazdov. Vietor strhával strechy a voda zaplavovala cesty a pivnice. V Hornom Rakúsku sa ocitlo až 30 000 domácností bez prúdu.

Nepriaznivé počasie vo Švajčiarsk a Belgicku

Zatiaľ čo z Rakúska nie sú hlásené žiadne zranenia, vo Švajčiarsku sa počas búrky zranili traja ľudia v kantóne Valais. Dvoch z nich zasiahol letiaci stan, uviedla regionálna polícia. Vietor o rýchlosti viac ako 130 kilometrov za hodinu, krúpy a silné dažde vo Švajčiarsku zničili aj budovy.

Búrky sa poriadne vyzúrili aj v Belgicku, kde sa ulice zmenili na rieky. Zasiahnuté boli najmä južné časti Valónska, ale aj provincie Flámske Brabantsko a Limburg. Rokliny a kanalizácie už nedokázali zadržať vodné masy. Poškodené ostali desiatky domov a navyše aj bez elektriny, informoval portál imeteo.sk

Krúpy veľké ako tenisové loptičky

23. mája sa prehnala extrémne silná búrka aj Francúzskom. So sebou priniesla aj krúpy o veľkosti tenisovej loptičky. Krúpy s veľkosťou asi 8 centimetrov páchali rozsiahle škody - rozbíjali čelné sklá na autách, strhávali strechy. Podobne silná búrka zasiahla Fracúzsko aj v pondelok. V dôsledku silných búrok a krupobitia, ktoré sa v sobotu prehnali cez Francúzsko, zahynula jedna osoba a 14 ľudí utrpelo zranenia. Tisíce domácností zostalo pre nepriaznivé počasie v nedeľu bez dodávok elektrickej energie a letiská v Paríži museli v sobotu dočasne obmedziť svoju prevádzku.

V Paríži udrel blesk do Eiffelovej veže a v dôsledku zásahu bleskom vypukol požiar na strechách budov na východe metropoly. Obyvatelia francúzskeho juhu zverejnili zase na sociálnych sieťach videá zachytávajúce silné krupobitie a krúpy o veľkosti tenisových loptičiek. Francúzski vodiči zase zdieľali videá, na ktorých vidieť zatopené cesty a dennú oblohu, ktorá v dôsledku búrkových mračien sčernela.

Letisko Paríž-Orly v sobotu dočasne prerušilo svoju prevádzku a na hlavnom parížskom letisku Charlesa de Gaulla mali mnohé lety v dôsledku nepriaznivého počasia meškanie. V meste Rouen v Normandii bolo pod autom nájdené telo ženy, ktorá zrejme zahynula v dôsledku záplav, informoval francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. Presné okolnosti jej smrti však zatiaľ nie sú známe.

Problémy v Maďarsku

Silná búrka zasiahla koncom mája aj Maďarsko. Po búrkach, ktoré v stredu 25. mája v Maďarsku sprevádzal silný vietor a krupobitie, museli hasiči zasahovať až v 238 prípadoch, pričom v Šomodskej župe odstraňovali následky ešte aj vo štvrtok. Vietor vyvracal stromy a lámal im konáre, ktoré popadali na cesty, ploty či domy. Podľa údajov maďarského Celoštátneho riaditeľstva úradu civilnej ochrany (OKF) bolo v celej krajine poškodených 126 budov. Až 82 z nich sa nachádza v Šomodskej župe, najmä v meste Kaposvár a jeho okolí, kde hasiči odstraňovali následky búrok ešte aj vo štvrtok, a to takmer na stovke miest.

Škody spôsobili aj blesky. V mestečku Kiskunmajsa v Báčsko-malokumánskej župe udrel blesk do komína na dome, v ktorom následne vypukol požiar. V obci Földeák na juhovýchode Maďarska zasiahol blesk strom pri dome, v dôsledku čoho došlo k poškodeniu strechy domu. V Kaposvári zase blesk zasiahol strom, ktorý sa následne vyvrátil a pretrhol elektrické vedenie.

Aj naši západní susedia či obľúbená dovolenková destinácia

Silné búrky sa počas uplynulých dní prehnali aj Českom. Ba čo viac, silná supercelárna búrka si to mierila priamo na región, ktorý minulý rok sužovali siné tornádo o rýchlosti F4. Mohutná supercela so sebou priniesla aj krúpy o veľkosti 5 centimetrov či prívalový dážď.

Masívne krúpy ničili všetko, čo im prišlo do cesty aj v Chorvátsku. V oblasti okolo Slovinska a severného Chorvátska sa totiž vo štvrtok 2. júna neskoro večer vytvorili veľmi silné búrky. To však nebolo všetko, niektoré prerástli až do silného krupobitia. Niektoré krúpy dosiahli najväčšiu veľkosť za posledné obdobie, a to v priemere 6 cm! Tieto padali nad oblasťou Celje, čo je tretie najväčšie slovinské mesto na východe krajiny.

Krupobitie však neobišlo ani Chorvátsko, a to mestá Oroslavje a Klanjec. Zasiahnutý bol však veľmi významne aj Kumrovec a Zagorská sela, kde tento jav narobil veľké škody, najmä na poliach a úrode či na vinohradoch. "Kukuričné ​​polia boli totálne zničené, všetko bolo biele, akoby nasnežilo. Krupobitie malo veľkosť lieskového orecha až vlašského orecha, ako kde, ale to množstvo krúp, ktoré padali, bolo obrovské,″ povedal zúfalý starosta chorvátskej obce Zagorská Sela.

Aj Slovensko

Silné búrky s intenzívnymi lejakmi, záplavami a krúpami boli na začiatku mája aj na Slovensku. Zo Stupavy (okres Malacky) smerom na sever postupovala intenzívna búrka s krúpami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňoval na sociálnej sieti. "O krúpach vypovedajú vysoké hodnoty radarovej odrazivosti, dokonca aj vo vyšších hladinách, čo vidno na vertikálnych priemetoch," priblížili meteorológovia. Táto silná búrka pritom spôsobila, že práve v Stupave padali krúpy a mnohí poľnohospodári sa sťažovali, že majú po úrode. Krúpy sa totiž držali na zemi a na mnohých miestach vytvorili aj súvislú pokrývku. Okrem toho na ceste sa držala voda a hasiči mali plné ruky práce.

Intenzívne zrážky boli následne aj v obci Nitrianske Pravno. "Dňa 7.5.2022 o 17:00 bola naša jednotka prostredníctvom hasičského riaditeľstva v Trenčíne vyslaná na technický zásah - lokálna povodeň v obci Nitrianske Pravno. Od 17:05 na miesto vyrážali na zásah postupne všetky naše vozidlá," informovali na sociálnej sieti hasiči z Nitrianskeho Pravna. Ako dodali, pri zásahu pomáhali aj hasiči z Prievidze, pričom na odčerpávanie zatopených ulíc použili plávajúce čerpadlá, kalové benzínové a elektrické čerpadlá.

Búrky by však mali prechádzať Slovenskom aj nabližšie hodiny. Meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa pre západ Slovenska, a to od 17. hodiny podvečer až do polnoci, pričom v stredu sa rozšíria výstrahy takmer na celé Slovensko do 20. hodiny večer.

Podľa portálu imeteo.sk hrozia na Slovensku intenzívne búrky, ktoré by sa mohli objavovať aj každý deň v aktuálnom pracovnom týždni. Situácia by sa mala upokojiť až cez víkend. Najintenzívnejšie búrky by pritom mali byť na Záhorí a krajnom západe, kam príde búrka smerujúca od Rakúska.