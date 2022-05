Slovensko bojuje s počasím: Krúpy, záplavy a intenzívne búrky! Najhoršie na tom boli TIETO miesta

Počasie nám cez víkend dalo opäť poriadne zabrať. Aj keď bolo relatívne teplo a príjemne, na večer sa tvorili početné búrky, ktoré boli na mnohých miestach intenzívne a spolu s vysokou bleskovou aktivitou so sebou priniesli aj intenzívne dažde či krúpy. Najhoršia situácia pritom bola najmä na Záhorí, kde si z obyvateľov robilo počasie doslova dobrý deň.

Intenzívna búrka na Záhorí Zo Stupavy smerom na sever postupuje intenzívna búrka s krúpami. O krúpach vypovedajú vysoké... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Saturday, May 7, 2022

Začalo to v sobotu krátko popoludní. Zo Stupavy (okres Malacky) smerom na sever postupovala intenzívna búrka s krúpami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňoval na sociálnej sieti. "O krúpach vypovedajú vysoké hodnoty radarovej odrazivosti, dokonca aj vo vyšších hladinách, čo vidno na vertikálnych priemetoch," priblížili meteorológovia. Táto silná búrka pritom spôsobila, že práve v Stupave padali krúpy a mnohí poľnohospodári sa sťažovali, že majú po úrode. Krúpy sa totiž držali na zemi a na mnohých miestach vytvorili aj súvislú pokrývku. Okrem toho na ceste sa držala voda a hasiči mali plné ruky práce.

Intenzívne zrážky boli následne aj v obci Nitrianske Pravno. "Dňa 7.5.2022 o 17:00 bola naša jednotka prostredníctvom hasičského riaditeľstva v Trenčíne vyslaná na technický zásah - lokálna povodeň v obci Nitrianske Pravno. Od 17:05 na miesto vyrážali na zásah postupne všetky naše vozidlá," informovali na sociálnej sieti hasiči z Nitrianskeho Pravna. Ako dodali, pri zásahu pomáhali aj hasiči z Prievidze, pričom na odčerpávanie zatopených ulíc použili plávajúce čerpadlá, kalové benzínové a elektrické čerpadlá.

"Hasičským jednotkám sa postupne podarilo v najexponovanejších častiach záplavovú vodu odčerpať. Na očistenie miestnych komunikácií bola nasadená obecná komunálna technika, pričom čistenie komunikácií bude prebiehať aj v najbližších dňoch. Za aktívnu pomoc patrí poďakovanie starostovi obce Mgr. Andrejovi Richterovi, za pomoc komunálnou obecnou technikou pánovi Borisovi Kiacovi, a taktiež chlapom z DHZO TUŽINA, ktorý zasahovali taktiež v katastri našej obce, na ulici Komenského," uviedli hasiči. S odstraňovaním následkov záplavovej vody pokračovali aj nasledujúci deň - v nedeľu.

‼️ Udalosť č. 28/2022‼️ Dňa 7.5.2022 o 17:00 bola naša jednotka prostredníctvom OS KR HaZZ v Trenčíne vyslaná na... Posted by Hasiči Nitrianske Pravno on Saturday, May 7, 2022

A to od skorých ranných hodín, pričom následne boli nútení s prácami prestať kvôli nepriaznivému počasiu. Podľa hasičov záplava nastala z dôvodu starého kanála na Žltej ulici, ktorý nestíhal kapacitne odčerpať množstvo spadnutých zrážok z polí medzi Tužinou a Chvojnicou. Na fotografiách hasičov jasne vidieť, že po záplave boli chodníky a cesty po nánosom bahna.

Dnes od ranných hodín naša jednotka pomáhala s odstraňovaním následkov včerajšej lokálnej povodne. Na dnes práce... Posted by Hasiči Nitrianske Pravno on Sunday, May 8, 2022

Následne boli v nedeľu popoludní silné búrky aj v meste Myjava. Z dôvodu silného prívalového dažďa v mestskej časti Turá Lúka vyhlásil primátor Myjavy Pavel Halabrín v nedeľu popoludní tretí stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta.

V dôsledku zrážok prišlo k vybreženiu prítokov rieky Myjava, splavovaniu zeminy z rolí a následnému zaplavovaniu nehnuteľností, miestnych komunikácií a premostení. Informuje o tom mesto na svojom webe. Na fotografiách vidno, ako bola mestská časť pod vodou, cestami sa valí voda a ničivý živel bral so sebou všetko, čo mohol. Po tom, ako sa situácia upokojila, boli na cestách nánosy bahna a špiny.

‼️ Myjava vyhlásila III. povodňový stupeň ‼️ Mesto Myjava informuje verejnosť, že z dôvodu silného prívalového dažďa... Posted by Myjava - oficiálna stránka samosprávy on Sunday, May 8, 2022

Podľa portálu imeteo.sk bolo pri Poprade vidieť aj trombu. "Tromba je oblak lievikovitého tvaru, ktorý sa vyskytuje pod základňou búrkovej oblačnosti. Oblak je rotujúci, no sám o sebe neškodný. V prípade, že by sa dotkol povrchu zeme, išlo by o tornádo. To by už mohlo napáchať aj škody," vysvetľuje portál s tým, že ide o pomerne zriedkavý jav, no napriek tomu ich bežne aj na Slovensku za rok zaznamenáme desiatky.