V Chorvátsku úradovala Perinbaba! Búrky zafarbili krajinu do biela, FOTO takto vyzerá začiatok leta?

Galéria fotiek (4) Severným Chorvátskom a Slovinskom sa prehnala hotová pohroma.

ZÁHREB - To, čo sa počas včerajšieho neskorého večera prehnalo severným Chorvátskom a Slovinskom sa dá len ťažko charakterizovať. no takto si príchod letných mesiacov určite nepredstavovali. Masívne krúpy ničili všetko, čo im prišlo do cesty a hospodárom ostali len oči pre plač. Ranné obrázky z tejto pohromy by nenechali chladným žiadneho pestovateľa či farmára.