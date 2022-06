VIDEO Pikantné rokovanie mestskej rady: Pripojil sa nečakaný hosť, nechcite to vidieť a počuť

Členovia Obanskej komunitnej rady od prepuknutia pandémie diskutujú prostredníctvom online skupiny, kde sa každý z nich pripojí z pohodlia svojho domova. Spoločne tak riešia problémy svojho mesta ležiaceho na východnom pobreží Škótska. Počas nedávnoho online zasadnutia však zostali v nemom úžase.

Na veľkej spoločnej obrazovke, kde sa mohli všetci vidieť, sa zrazu objavil muž menom Kevin s britským prízvukom. Akoby to nestačilo, live video nakrúcal z kúpeľne a bol úplne nahý. Nešlo pritom o žiadnu náhodu a nesnažil sa ani rýchlo odpojiť. Okrem toho sa začal vyjadrovať oplzlo. Na videu bolo jasne vidieť, ako sa cudzinec s odhalenými genitáliami presúva do vane napustenej vodou.

Po nejakej chvíli sa obraz vypol, no cudzinca bolo aj naďalej počuť. Začal sa prihovárať predsedníčke Marri Malloyovej. "Hovorte so mnou oplzlo, páči sa mi to". Potom ju nazval "baby girl" a pozval k sebe domov na "Netflix a chill". George Berry, člen rady komunity, sa muža opýtal, kto je a akú pozíciu v skupine zastáva. Hackera to nevyviedlo z miery a odpovedal: "69." Berry následne navrhol, aby sa narušiteľa pokúsili nejako vypnúť alebo aspoň stlmiť. Tesne predtým, ako sa spojenie prerušilo, sa neznámy spýtal prítomných žien, či majú Snapchat.

Po opätovnom obnovení zasadnutia, tentoraz už bez nezvaných hostí, sa člen obecného zastupiteľstva Duncan Martin vyjadril, že muž podľa prízvuku pochádzal zrejme z juhu Škótska. Malloyová uviedla, že spočiatku to bolo vtipné, ale potom sa to otočilo na oplzlosti hraničiace so sexuálnym obťažovaním. "Bolo to nechutné a niektorých našich starších poslancov to vydesilo. Vo večerných hodinách sa odvtedy dokonca zatvárajú doma. Nechápem, prečo sa zameral práve na naše mesto, ale dúfam, že sa to už nebude opakovať," vyjadrila svoje znechutenie. Škótska polícia uviedla, že neeviduje žiadne záznamy o nahlásení tohto incidentu.