FOTO Zoom s kolegami prerušil nečakaný hosť: Muž len bezmocne sedel, jeho dcéra šla do kolien

Stallwood sa nedávno snažil pracovať z domu, no jeho pes s tým nesúhlasil a dal mu to jasne najavo, keď rozptýlil jeho pozornosť, píše britský Mirror. Andrewova chichotajúca sa nevlastná dcéra Laurenjade Ashtonová (22) si nemohla pomôcť a odfotila, ako ich karpatský ovčiak balansoval na pleciach svojho bezmocného majiteľa.

Galéria fotiek (4) Zdroj: profimedia.sk

Galéria fotiek (4) Odin púta na seba pozornosť.

Zdroj: profimedia.sk

Na fotkách vidieť, ako Odin odmieta zísť dole a ukazuje svoj chlpatý zadok priamo pred Andrewovým zrakom. "Všetkým nám to prišlo smiešne. Odin vždy vymyslí niečo nezbedné a rozosmeje nás. Otcovi to robí dosť často a zistili sme, že jeho brat robí presne to isté! Len som si pomyslela, že je blázon, ale to je typický Odin - vždy lezie tam, kde by nemal byť, ale my ho za to milujeme," uviedla Laurenjade.