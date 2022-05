VIDEO Šéf ruskej vesmírnej agentúry: S týmito zbraňami sme schopní zničiť Západ do polhodiny

Do jesene 2022 má byť v Rusku rozmiestnených 50 nových jadrových rakiet Sarmat-2 (v západných krajinách známe ako Satan-2) s tým, že budú pripravené na odpálenie do niekoľkých sekúnd. Tieto slová zazneli z úst riaditeľa Roskozmu Dmitrija Rogozina. "Útok zredukuje všetkých nepriateľov na rádioaktívny kráter. Agresorom preto odporúčam, aby s Ruskom diskutovali s úctou," vyjadril sa Rogozin.

Dmitrij Rogozin, oddaný Putinov spojenec, uviedol, že raketa Satan-2 bude vysoká ako 14-poschodový dom a vážiť má 208 ton. Na demonštráciu sily ukázal zábery po mieste dopadu, uvádza Daily Mail. Jama, ktorú raketa vytvorila, bola hlboká takmer 10 m a široká 20 m. "Nemusí ísť len o jednu takúto strelu. Na územie nepriateľa ich môžeme vypustiť hneď niekoľko," vysvetlil.

Dmitrij Rogozin pôsobil v minulosti ako podpredseda vlády. V poslednom čase sa už niekoľkokrát vyhrážal použitím Satana-2 proti Západu. Pre svoju najnovšiu hrozbu použil zábery z ruskej televízie Zvezda, ktorú prevádzkuje ministerstvo obrany.

Satan-2

Medzikontinentálna balistická strela Satan-2 má dosah 18 tisíc kilometrov a je schopná zasiahnuť ciele o rýchlosti 25 556 km/h preletom vo vesmíre alebo cez severný či južný pól. Novinár televízie Zvezda Alexander Kurskij vo vojenskom testovacom priestore Kura na polostrove Kamčatka povedal: "Tento kráter, ktorý zanechal skúšobný štart Sarmatu, ma nesmierne napĺňa."

Boj proti nepriateľovi

Rogozin, ktorý má na starosti ruskú časť Medzinárodnej vesmírnej stanice, sa minulý týždeň pochválil školákom a študentom, že Satan-2 dokáže zdemolovať polovicu pobrežia kontinentu západného nepriateľa, "ktorý sa nám nemusí páčiť pre jeho agresívnu politiku". Pred dvoma týždňami sa Rogozin vyhrážal, že do pol hodiny vymaže Ukrajinu z mapy a zničí Západ.

"NATO proti nám vedie vojnu. Neoznámili to, ale nič sa tým nemení. Teraz je to každému jasné. V jadrovej vojne sme schopní zničiť krajiny NATO do pol hodiny. Následky však ovplyvnia celú našu Zem. Nesmieme to dopustiť a preto budeme musieť poraziť tohto ekonomicky a vojensky silnejšieho nepriateľa konvenčnými silami," dodal. Okrem toho vyzval Putina, aby v ofenzíve na Ukrajine pokračoval a priemysel musí podľa neho slúžiť vojenským cieľom.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP Photo/Alexei Alexandrov

Doplnil, že toto je vojna za pravdu a právo Ruska existovať ako jediný a nezávislý štát. Samotná existencia Ukrajiny z nej robí antiruskú krajinu a odrazový mostík pre agresiu Západu voči ruskému obyvateľstvu. "A práve preto nazývame túto operáciu špeciálnou a vojenskou. Ďaleko presahuje jej pôvodný význam a geografiu," dodal Dmitrij Rogozin na záver.