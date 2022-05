KORONAVÍRUS WHO schválila na núdzové použitie čínsku proticovidovú vakcínu Convidecia

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok schválila na núdzové použitie jednodávkovú proticovidovú vakcínu Convidecia, ktorú vyvinula čínska spoločnosť CanSinoBIO. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.

"Vakcína spĺňa štandardy WHO a poskytuje ochranu pred ochorením COVID-19. Prínosy vakcíny prevažujú nad rizikami," uviedla vo vyhlásení zdravotnícka agentúra OSN. Očkovaciu látku Convidecia WHO odporučila na použitie pre ľudí vo veku od 18 rokov. Je v poradí jedenástou vakcínou proti ochoreniu COVID-19, ktorú WHO dosiaľ schválila.

Používa sa už v Číne, Argentíne, Čile, Malajzii, Mexiku a Pakistane. Podľa WHO má vakcína má 64-percentnú účinnosť v prípade symptomatického priebehu ochorenia a 92-percentnú účinnosť pri závažnom priebehu covidu.