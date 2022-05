KORONAVÍRUS Varovanie z Česka, ktoré neteší: Udrieť má nová vlna! TOTO obdobie bude kritické

Spomínaná štúdia priniesla pozitívne závery. V čase, keď v Česku vyčíňal variant alfa, očkovanie znížilo riziko nákazy u týchto pacientov až o 46 percent. Poukázal na to prednosta transplantačného centra IKEM Ondřej Viklický. Informáciu priniesol portál idnes.cz. Dnes už podľa jeho slov nie je možné takúto štúdiu zrealizovať. Dôvod je prostý – všetci ich pacienti sú zaočkovaní.

Galéria fotiek (3) Očkovanie vakcínou Pfizer

Zdroj: SITA/AP Photo/Burhan Ozbilici

Očkovanie zachraňovalo životy

Šéf českého Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislav Dušek zdôraznil, že o tom, že očkovanie zachraňovalo životy, nie sú žiadne pochybnosti. „Veľmi pozitívna správa je, že seniori, teda ohrozená skupina, je zaočkovaná v miere cez 90 percent,“ povedal.

Bez vakcín by podľa jeho slov variant delta napáchal oveľa väčšie škody. Upozornil aj na väčšiu nákazlivosť omikronu. „Je to vírus, ktorý nejde zastaviť. Ochrana vakcín proti nákaze po troch mesiacoch klesá, ale stále drží veľmi dobrý ochranný efekt proti ťažkému priebehu,“ pripomenul.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Kritická jeseň

Aktuálne intenzita šírenia koronaviru v populácii stále klesá. S prechodom do neskorej jari a leta sa tiež znižujú zdravotné dopady a klesajú počty hospitalizovaných. Všetko by sa však mohlo zmeniť s príchodom jesene, kedy sa očakáva nová vlna ochorenia. „To, že tu vírus je, to je jasná vec. Covid spí v lete, rovnako ako medvede v zime. Na jeseň sa prebudí a zaútočí,“ varoval český minister zdravotníctva Vlastislav Válek, ktorý počíta s tým, že proti koronavírusu sa bude očkovať tak, ako sa očkuje aj proti sezónnej chrípke, teda každý rok.

„Štvrtá dávka sa bude týkať takmer všetkých, ktorí majú tretiu a druhú dávku. Vysoká hladina protilátok trvá zhruba štyri až päť mesiacov. Každú jeseň budeme musieť očkovať,“ uviedol.