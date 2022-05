Pornohviezda šokovala sexponukou pre Putina: Ukonči vojnu na Ukrajine a zažiješ noc horúcej vášne!

Pred tromi mesiacmi ruské jednotky vtrhli na Ukrajinu. Odvtedy tam zúri krutá vojna. Milióny ľudí utiekli, desaťtisíce zomreli. Teraz chce bývalá talianska pornohviezda Cicciolina (70) ukončiť krvavú vojnu špeciálnou ponukou. Putinovi ponúkla noc plnú vášne, ak prestane s útokmi. Je však otázne, či kremeľský šéf túto príležitosť využije, píše Daily Star.

"Moje posolstvo za mier, proti vojne a pre ruského prezidenta #putina. Ponúkam sa na sex na jednu noc výmenou za mier pre Ukrajinu, pre ruský ľud," píše na Instagrame Talianka, ktorej občianske meno je Ilona Stallerová.

Mimochodom, nie je to prvýkrát, čo bývalá pornohviezda ponúkla svoje telo niekomu pri moci. Už v 90. rokoch údajne sľúbila svoje služby Saddámovi Husajnovi výmenou za ukončenie jeho diktatúry. V roku 2006 prišla táto ponuka aj pre Usámu bin Ládina. Nebola však úspešná.

Neslušná ponuka spôsobila na internete rozruch. "No tak, Putin. Tomu nemôžete povedať nie, však?" píše užívateľ Twitteru.

Come on, Putin. Can't say no to this, right? 😳 Former Italian porn star Cicciolina has offered the allegedly ailing Russian president Vladimir Putin a night of steamy passion if the despot brings peace to Ukraine and an end to the war. #SlavaUkraini ❤️🇺🇦🕊️ pic.twitter.com/ZoWttq6QmP

"Ach, drahá, skoro som zabudol meno Cicciolina. Pamätám si, ako sa uchádzala o kreslo v talianskom parlamente alebo ho získala v 80. rokoch. La Cicciolina povedala, že chce svetu priniesť mier a lásku a myslím, že sa o to opäť pokúša," píše sa v ďalšom tweete.

Oh my I had all but forgotten the name Cicciolina. I remember when she either contested or won a seat in the Italian parliament back to whenever that dates me, 80s 🤣. La Cicciolina said she wanted to bring peace and love to the world and I guess she's trying