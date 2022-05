Ukrajina môže vyhrať vojnu s Ruskom, tvrdí Stoltenberg: Výzva krajinám, TOTO musí urobiť NATO

"Ukrajina môže túto vojnu vyhrať. Ukrajinci statočne bránia svoju vlasť. Musíme vystupňovať a udržať našu... podporu Ukrajine," povedal Stoltenberg po skončení neformálneho zasadnutia Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí.

Vstup Fínska a Švédska prispeje k posilneniu bezpečnosti v Európe

Zároveň vyjadril presvedčenie, že ak Fínsko a Švédsko podľa očakávania vstúpia do NATO, prispeje to k posilneniu bezpečnosti v Európe. "Demonštruje to skutočnosť, že dvere NATO sú otvorené a že sa agresia nevypláca," povedal Stoltenberg počas virtuálneho vystúpenia pred novinármi po berlínskej schôdzke.

Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys

Vyjadril tiež presvedčenie, že sa podarí nájsť riešenie v súvislosti s obavami Turecka, týkajúcimi sa vstupu Fínska a Švédska do Aliancie. "Som presvedčený, že dokážeme nájsť spoločnú pôdu, konsenzus o tom, ako pokračovať v otázkach členstva," uviedol s tým, že zostáva v kontakte s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom.

NATO sa bude zaoberať bezpečnostnými zárukami pre Fínsko a Švédsko

NATO sa bude podľa Stoltenberga zaoberať otázkou poskytnutia bezpečnostných záruk pre Fínsko a Švédsko počas prechodného obdobia od podania ich žiadosti o členstvo. "Fínsko a Švédsko majú z toho prechodného obdobia obavy... pokúsime sa tento proces urýchliť," povedal generálny tajomník NATO. "Budeme hľadať spôsoby, ako (im) poskytnúť bezpečnostné záruky vrátane zvýšenia prítomnosti NATO v regióne," dodal.

Krajiny Severoatlantickej aliancie sú pripravené poskytovať Ukrajine vojenskú pomoc na boj proti ruskej invázii tak dlho, ako to bude potrebné, uviedla v nedeľu nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. "Nesmieme poľaviť a ani nepoľavíme v našom úsilí, najmä pokiaľ ide o vojenskú podporu, pokiaľ Ukrajina bude takúto pomoc potrebovať na svoju obranu," povedala Baerbocková po stretnutí ministrov v Berlíne.