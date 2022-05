Putinovo najnovšie poníženie na bojisku: Ukrajina zmarila ruské pokusy prekročiť rieku, ťažké straty

Zdá sa, že ruskí velitelia sa pokúšali obkľúčiť Lysyčansk a jeho sesterské mesto Severodoneck prechodom cez rieku. Ako ale vidieť, ich tajný útok sa zmenil na masaker, keď Ukrajina správne odhadla ich plány, píše Daily Mail.

Užívateľ Twitteru Maxim tvrdí, že je ukrajinským vojenským technikom. Vraj identifikoval miesto, kde sa Rusko 7. mája s najväčšou pravdepodobnosťou pokúsi prekročiť rieku a povedal svojim veliteľom, aby počúvali zvuk motorov vlečných člnov tlačiacich pontón, čo bolo bezpečným signálom, že sa blíži prechod cez rieku.

Ráno 8. mája Rusko zahalilo rieku dymom spaľovaním neďalekých polí a hádzaním dymových granátov, povedal, ale velitelia zachytili zvuk lodných motorov a privolali delostrelecké údery, ktoré spôsobili ničivé straty. Stalo sa tak, keď ukrajinskí generáli povedali, že ruská ofenzíva na Donbase sa do značnej miery zastavila, pričom Putinove jednotky boli nútené prejsť do obrany severne od Charkova, zatiaľ čo protiútoky tlačili útočníkov späť cez ich vlastnú hranicu.

Keď hovoril o momente prepadu Severodonecku, Maxim povedal: „Približne 20 minút po tom, čo prieskumná jednotka potvrdila, že ruský most sa montuje, proti ruským silám zaútočilo ťažké delostrelectvo a potom sa zapojilo aj letectvo. Stále som bol v oblasti a v živote som nevidel ani nepočul taký ťažký boj."

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65