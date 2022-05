AKTUÁLNE Trhy už reagujú! Cena pšenice po ďalšom zákaze vývozu trhá rekordy

India, ktorá je druhým najväčším producentom pšenice na svete, prišla so zákazom vývozu minulý týždeň po tom, ako úrodu nepriaznivo ovplyvnila vlna horúčav, ktorá vyniesla domáce ceny na rekordnú úroveň. Na svetových trhoch stúpli tento rok ceny pšenice zhruba o 60 percent, čo zvýšilo cenu všetkého od chleba po cestoviny.

Indická vláda uviedla, že bude stále povoľovať vývoz do krajín, ktoré žiadajú dodávky "na uspokojenie svojich potrieb v oblasti potravinovej bezpečnosti". Dodala, že zákaz vývozu nie je trvalý a môže byť zrušený.

Lídri G7 rozhodnutie kritizujú

Rozhodnutie Dillí ale skritizovali ministri pôdohospodárstva zo skupiny G7, ktorá sa stretla v Nemecku a tvoria ju zástupcovia siedmich najväčších svetových vyspelých ekonomík, ktoré dominujú svetovému obchodu a medzinárodnému finančnému systému. "Ak by všetci začali uplatňovať vývozné obmedzenia alebo uzatvárať trhy, krízu by to zhoršilo," povedal nemecký minister pre výživu a poľnohospodárstvo Cem Özdemir na stretnutí s predstaviteľmi Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických.

Pred zákazom chcela India exportovať rekordný počet ton

India nie je hlavným vývozcom pšenice, pretože väčšina jej úrody sa predáva na domácich trhoch. Po ruskej invázii sa ale prepadol ukrajinský export. A vzhľadom na sucho a záplavy, ktoré ohrozujú úrodu u ďalších veľkých producentov, očakávali obchodníci s komoditami, že dodávky z Indie vyrovnajú časť výpadku.

Pred zákazom vývozu si India dala za cieľ dodať tento rok na svetový trh rekordných desať miliónov ton pšenice. Jej hlavnými odberateľmi sú ďalšie ázijské krajiny, napríklad Filipíny, Indonézia či Thajsko.