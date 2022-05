Babiš hľadá svojho nástupcu na čele ANO: Hnutie potrebuje novú krv

PRAHA - Šéf českého hnutia ANO Andrej Babiš hľadá svojho nástupcu, ktorý povedie kandidátku do volieb do Poslaneckej snemovne v roku 2025. Hnutie má podľa neho dosť silných osobností, ale iba niektoré majú potenciál silného lídra. Informoval o tom vo štvrtok server Novinky.cz.

Kto by mal byť jeho nástupcom, Babiš nespomenul. Zdôraznil, že voľba zostane na členoch hnutia. "ANO by sa malo pomaly, ale určite začať rozhliadať po niekom, kto po mne prevezme post predsedu a povedie kandidátku do snemovných volieb v roku 2025," uviedol vo štvrtok expremiér a líder tohto hnutia. K výrazným tváram patria napríklad exministri Alena Schillerová a Karel Havlíček, hajtman Ivo Vondrák alebo bývalý predseda Poslaneckej snemovne Radek Vondráček.

Hnutie potrebuje novú krv

Babišov avizovaný koniec na čele hnutia by mohol súvisieť s jeho možnou kandidatúrou za prezidenta republiky. Či sa bude o úrad hlavy štátu uchádzať, bývalý šéf vlády zatiaľ nepotvrdil. Prieskumy ho však už teraz favorizujú. Šéf ANO ďalej uviedol, že hnutie potrebuje "novú krv". "Bez nových tvárí a nových názorov nášmu hnutiu hrozí, že bude nasledovať osud dnešných vyprázdnených, tradičných politických strán," tvrdí Babiš.

"Hnutie ANO by sa malo vrátiť ku svojim koreňom a začať znova pracovať s ľuďmi. Politika nie je o tom, že sa človek zavrie do kancelárie, preruší kontakt s reálnym svetom a medzi občanov vyrazí dva mesiace pred voľbami," zakončil Babiš.