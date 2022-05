Šéfka tajných služieb USA varuje: Vojna môže pokračovať za hranice Ukrajiny, hrozí krvavejšia kapitola!

WASHINGTON - Ruská ofenzíva na Ukrajine by mohla vstúpiť do výbušnejšej a ešte krvavejšej kapitoly. Nasledujúce obdobie toho veľa napovie. Najvyššia predstaviteľka americkej tajnej služby Avril Hainesová varovala zákonodarcov v Bielom dome, že Vladimir Putin má v úmysle rozšíriť ofenzívu aj za oblasť východného Donbasu.

Avril Hainesová v utorok pred senátnym výborom pre ozbrojené sily povedala, že opätovné zameranie Ruska na Donbas bolo pravdepodobne len dočasným riešením a zhodnotila, že Putinove strategické ciele sa pravdepodobne nezmenili, uvádza Politico. "Tento boj sa mení postupne na opotrebovávaciu vojnu. Putin čelí nesúladu medzi svojimi ambíciami a súčasnými konvenčnými vojenskými schopnosťami Ruska. V najbližších mesiacoch nás zrejme čaká eskalácia konfliktu. Veríme, že toto rozdielne chápanie prinesie v Rusku obdobie rozhodovania ad hoc," uviedla.

Ako pokračovala, Putin by mohol hľadať na dosiahnutie svojich cieľov "drastickejšie prostriedky" doma aj v zahraničí. Spomenula napríklad zavedenie stanného práva, presun priemyselnej výroby na udržanie vojenskej sily a potenciálne eskalujúce vojenské akcie.

Dodávky zbraní a jadrové cvičenie

Kremeľ pohrozil použitím jadrových zbraní. Cieľom Hainesovej príhovoru v Kapitole bolo odradiť USA a spojencov od poskytovania ďalšieho bojového arzenálu pre Ukrajinu. Putin by mohol začať s novým jadrovým cvičením. "Pre Západ by to bol signál," poznamenala. Americká tajná služba sa domnieva, že Putin by schválil použitie jadrových zbraní iba v prípade, ak by vnímal existenčnú hrozbu pre ruský štát alebo režim.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service

Napriek presunu na Donbas sa riaditeľka tajných služieb USA vyjadrila, že Putin má v úmysle rozšíriť vojnu za hranice Ukrajiny. "Rusko sa snaží vytvoriť most medzi Krymom a Podnesterskom v susednom Moldavsku, ale bez ďalšej vojenskej mobilizácie je to prakticky nemožné."

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

"Aj keď budú Rusi na Donbase úspešní, nie sme si istí, či tieto boje ukončia celú vojnu. Prezident Putin sa pripravuje na dlhotrvajúci konflikt, počas ktorého má v úmysle dosiahnuť ciele aj za hranicami Donbasu," dodala Hainesová.