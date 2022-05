Melie Rusko z posledného? Ukrajinci tvrdia, že Putinova armáda má už iba pätinu výzbroje

Generálny štáb ukrajinskej armády na Facebooku uviedol, že Rusko utrpelo značné straty na ľuďoch a technike. V niektorých prípadoch sú vraj vybavené menej ako 20 percentami výzbroje. Podľa holandskej internetovej platformy Oryx, ktorá dokumentuje ruské straty vo vojne, Rusko prišlo o stovky tankov a iných vojenských vozidiel.

Velenie ruských ozbrojených síl sa podľa Kyjeva snaží nasadiť viac záložníkov, aby nahradili straty vojakov. V regiónoch Voronež, Belgorod a Rostov sa vycvičilo dva a pol tisíca záložníkov. Rusko ich plánuje poslať do vojny na Ukrajine.

Americký vojnový výskumný think-tank Inštitút pre štúdium vojny (ISW) podporuje tento výklad. Predpokladá, že personálne rezervy ruských ozbrojených síl sú do značnej miery vyčerpané. Ruské vrchné velenie je preto nútené zaplniť zdecimované jednotky žoldniermi alebo nešpecializovanými vojakmi, uvádza sa v aktuálnej správe. Okrem toho sa hovorí, že 810. námorná pešia brigáda Čiernomorskej flotily bola doplnená členmi posádky z námorných plavidiel. Inštitút považuje za nepravdepodobné, že preskupené jednotky budú v boji účinné. Tiež predpokladá, že Rusko zrušilo svoj plán na veľký útok v Donbase. Namiesto toho sa sústredilo na menšie obkľúčenie v Luhanskej oblasti.

#Russian forces have likely abandoned the objective of completing a large-scale encirclement of #Ukrainian units from #Donetsk City to #Izyum in favor of completing the seizure of #Luhansk Oblast.



