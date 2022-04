Americké námorníctvo zhabalo tajné spisy bin Ládina: Hrozivé odhalenie, takéto ďalšie útoky plánoval

Vykoľajenie vlaku bolo spomenuté už v roku 2011. "Namiesto únosu lietadla by si ho mali radšej agenti prenajať. Ak je to príliš ťažké, mohli by sa zamerať skôr na americké železnice," napísal bin Ládin v liste vedeniu teroristickej organizácie al-Kájda."Chcel odstrániť dvanásť metrov koľajníc," uviedla Nelly Lahoudová, vedúca členka medzinárodného bezpečnostného programu "Nová Amerika", počas rozhovoru pre CBS. Program je zameraný na evolúciu a ideológiu al-Káidy a Daeš.

Lahoudová priblížila, aký jednoduchý nástroj mohli podľa bin Ládina teroristi použiť. "Skúste kompresor, prípadne niečo na tavenie železa," dával inštrukcie bin Ládin. Tisíce jeho osobných listov a poznámok boli pred jedenástimi rokmi skonfiškované tímom Navy SEAL, ktorý bol vyslaný do Pakistanu, aby teroristu zajal a zneškodnil. Listy boli odhalené americkou Ústrednou spravodajskou službou v roku 2017. Lahoudová študuje dokumenty riadok po riadku už niekoľko rokov.

Predpokladal ďalší Vietnam

Odborníčka tvrdila, že bin Ládin bol prekvapený reakciou Ameriky na sériu únosov lietadiel, ktoré si 11. septembra 2001 vyžiadali životy takmer 3000 ľudí. "Al-Káida nepredpokladala, že Spojené štáty pôjdu do vojny," povedala o bin Ládinových listoch. Údajne si myslel, že USA odpovedia prinajhoršom sériou náletov. Keď Afganistan spustošila vojna, bin Ládin očakával, že americký ľud bude reagovať na násilné útoky. "Myslel si, že Američania vyjdú do ulíc a zopakujú sa protesty ako proti vojne vo Vietname. Následný tlak na vládu by znamenal stiahnutie amerických síl z moslimských štátov," vysvetlila.

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

Listy tiež odhalili, že v novembri 2002, keď sa predstavitelia amerických tajných služieb obávali, že Al-Káida plánuje útoky, ktoré by viedli k "hromadným obetiam", sa bin Ládin skrýval a absolútne neriadil teroristickú skupinu. Počas úteku nebol tri roky v kontakte so svojimi spolupracovníkmi. Neskôr v roku 2004 sa s nimi opäť spojil.

Al-Káida bola už oslabená

"Veľmi túžil zopakovať útoky z 11. septembra," písal v listoch z roku 2004. Hoci mal bin Ládin vzdelanie v oblasti stavebného inžinierstva, jeho plány útokov Al-Káida nikdy nezrealizovala. Podľa Lahoudovej bola už teroristická skupina v tom čase "vypitvaná vojnou" a stala sa "nespôsobilou". "Slabosť, zlyhanie a bezcieľnosť, ktoré nás postretli, boli trýznivé. My moslimovia sme boli poškvrnení a znesvätení. Náš štát bol roztrhaný na kusy, naše pozemky boli okupované, naše zdroje nenávratne stratené," napísal vtedy bin Ládinovi mladý pridružený člen Al-Kájdy Tawfiq.

Blízky východ a Afrika

Listy tiež odhalili, že bin Ládin plánoval v roku 2010 ďalší teroristický útok zameraný na viaceré ropné tankery a hlavné námorné trasy na Blízkom východe a v Afrike. Navrhol, aby sa agenti Al-Kájdy integrovali do prístavných oblastí tak, že by sa vydávali za rybárov. Poskytuje svoj plán útoku, kde kúpiť konkrétne lode, aby sa vyhli radaru, a podrobne popisuje, ako by sa mali plavidlá použiť na prepravu výbušnín. "Lode musia prevážať veľký objem výbušnín, najlepšie umiestnených v oblúkovej polohe smerom k plavidlu," napísal bin Ládin.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

"Ropa je pre dnešnú industrializovanú ekonomiku ako krv pre človeka. Ak niekomu spôsobíte nadmerné krvácanie, aj keď ho nezabijete, prinajmenšom ho oslabíte,“ dodal. Presne toto sa podľa Lahoudovej bin Ládin snažil spraviť americkej ekonomike. Jeho plán útoku však zastavila Arabská jar. "Na jednej strane boli ľudia nadšení, že dokázali zvrhnúť diktátorov. Zároveň sa však objavili všetky tie otázky: 'Aká je hodnota džihádu v súčasnosti? Je džihád ešte potrebný?'" dodáva Lahoudová.

Plány s USA

Analytici študujú bin Ládinove listy od chvíle, keď sa našli v pakistanskom komplexe. Ako sa už predtým ukázalo, terorista naliehal na svojich stúpencov, aby zabili Obamu, ktorého vraždou by ovplyvnili prezidentské voľby v roku 2012. Zakázal tiež al-Káide zavraždiť Joea Bidena, pretože veril, že demokrat by sa stal nekompetentným prezidentom a "zaviedol USA do krízy".

Galéria fotiek (5) Barack Obama

Zdroj: SITA

Bin Ládin napísal 48-stranovú správu v máji 2010 pobočníkovi identifikovanému ako "brat Shaykh Mahmud", vlastným menom Atiyah Abd al-Rahman. V ňom hovorí o potrebe presmerovať teroristické útoky z iných moslimských krajín a namiesto toho sa zamerať priamo na USA. Na strane 36 načrtáva svoju túžbu vytvoriť dve úderné jednotky - jednu v Pakistane a druhú v Afganistane, ktorých úlohou bude zosnovať útoky proti vtedajšiemu prezidentovi Barackovi Obamovi a bývalému riaditeľovi CIA Davidovi Petraeusovi. "Obamova vražda uvoľní Bidenovi cestu do prezidentského kresla pre zvyšok volebného obdobia. Biden nie je na tento post vôbec pripravený. USA privedie do krízy. Pokiaľ ide o Petraeusa, je to muž, ktorého zabitie by prinieslo zmenu na poli medzinárodných vzťahov," uviedol bin Ládin v dokumentoch.

Galéria fotiek (5) Americký prezident Joe Biden

Zdroj: SITA/Greg Nash/Pool via AP

Americkí analytici tajných služieb, ktorí prvýkrát odhalili existenciu dokumentu pre Washington Post v roku 2012, uviedli, že ani jedno zo sprisahaní proti Obamovi, resp. Petraeusovi nebolo pravdepodobné a nepredstavovalo žiadnu hrozbu. Navy SEAL získalo z bin Ládinovho úkrytu pol milióna súborov vrátane spisov, fotografií, videí a zvukových záznamov. Nie je jasné, ako dlho bude odborníkom trvať dešifrovanie a analýza celej zbierky tohto teroristu.