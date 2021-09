Pred 20 rokmi sa strhlo v USA peklo, ktoré šokovalo svet: Takmer tritisíc mŕtvych, desaťtisíce zranených!

NEW YORK - Vražedná akcia siete al-Kájda z 11. septembra 2001 na čele s Usámom bin Ládinom si v USA vyžiadala smrť takmer 3000 ľudí a vyše 25-tisíc zranených. Páchatelia uniesli štyri lietadlá spoločností American Airlines a United Airlines. Prvé dva stroje narazili do mrakodrapov Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku, tretí do budovy Pentagónu vo Washingtone. Štvrté lietadlo sa zrútilo v Pensylvánii neďaleko Pittsburghu bez zasiahnutia cieľa. Ide o najtragickejší teroristický útok v histórii.