Obamová otvorené o svojich obavách: Bývalú prvú dámu desia tohtoročné prezidentské voľby

Michelle Obamová (Zdroj: SITA/AP/Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times )

Pre podcast moderátora Jaya Shettyho, Obamová priznala, že jej obavy sú viac spojené so stavom sveta ako s jej osobným životom. Moderátor sa v rozhovore zverejnenom v pondelok bývalej prvej dámy USA spýtal, čo ju momentálne najviac trápi a čo je jej najväčším strachom po všetkých skúsenostiach a prekonaných obavách. "Má to menej spoločného so mnou osobne a viac so svetom, v ktorom sa nachádzame," odpovedala Michelle Obamová.

Bývalá prvá dáma vysvetlila, že jej obavy sú spojené s jej predchádzajúcim pobytom v Bielom dome. "Existuje niečo ako vedieť príliš veľa, a keď ste vydatá za prezidenta Spojených štátov, ktorý vie všetko o všetkom na svete - niekedy to jednoducho chcete vypnúť," povedala 59-ročná Obamová.

Zdôraznila, že ju znepokojuje proces volieb a záujem verejnosti o ne. "Som zdesená z toho, čo by sa mohlo stať, pretože záleží na našich lídroch, na tom, koho si vyberieme, kto za nás hovorí, kto drží tú rečnícku tribúnu," uviedla v podcaste.

Obamová tiež zdôraznila, že mnohí ľudia si neuvedomujú význam a výkon vlády v prospech svojich občanov. "Túto demokraciu nemôžeme považovať za samozrejmosť a niekedy sa obávam, že to tak je," dodala. "To sú veci, ktoré mi nedajú spať."

Prezidentské voľby prebehnú v USA v novembri

Američania budú voliť prezidenta 5. novembra tento rok, pričom medzi najväčších favoritov aktuálne patria bývalý prezident Donald Trump, aktuálny prezident Joe Biden, bývalá veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová či právnik Robert Kennedy Jr. Americké stávkové kancelárie vypísali zaujímavé kurzy aj na Michelle Obamovú, hoci tá kandidatúru neoznámila.