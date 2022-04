Podľa kancelára Scholza je hlavnou prioritou vyhnúť sa eskalácii voči NATO

BERLÍN - Severoatlantická aliancia sa musí vyhnúť priamej vojenskej konfrontácii s Ruskom, ktorá by mohla viesť k tretej svetovej vojne. Nemecký kancelár Olaf Scholz to uviedol v rozhovore pre týždenník Der Spiegel, ktorý bol zverejnený v piatok.

Na otázku, prečo si myslí, že ak by Berlín dodal Ukrajine tanky, mohlo by to spôsobiť jadrovú vojnu, Scholz odpovedal, že neexistuje žiadna kniha pravidiel, ktorá by určila, kedy by Nemecko mohlo byť považované za účastníka vojny na Ukrajine.

"Preto je ešte dôležitejšie, aby sme každý krok veľmi starostlivo zvážili a navzájom úzko spolupracovali," povedal nemecký kancelár podľa agentúry Reuters, pričom zdôraznil, že hlavnou prioritou je vyhnúť sa eskalácii voči NATO. "Preto sa nezameriavam na prieskumy verejnej mienky a nevytočia ma ani ostré hlasy (kritikov). Následky omylu by boli dramatické," konštatoval.

Nemecko reaguje na požiadavky Kyjeva pomaly

Scholz čelí kritike za to, že Nemecko pomaly a nedostatočne reaguje na požiadavky Kyjeva ohľadom dodávky ťažkých zbraní na obranu pred ruskými útokmi. Kancelár v zmienenom rozhovore obhajoval svoj postoj neposlať na Ukrajinu ťažké zbrane západnej produkcie. "Vojenské vybavenie sa musí dať použiť bez zdĺhavého výcviku, bez dodatočnej logistiky, bez vojakov z našich krajín," povedal. "To sa dá najľahšie so zbraňami z bývalých sovietskych zásob, ktoré Ukrajinci dobre poznajú," dodal. Z krátkodobého hľadiska považuje toto riešenie za najlepšie. Nie je preto podľa neho náhoda, že viacerí východoeurópski partneri NATO v súčasnosti dodávajú Ukrajine práve takéto zbrane a žiadne západné bojové tanky. V strednodobom horizonte chce však Nemecko pomôcť Ukrajine posilniť svoju obrannú schopnosť "aj so západnými zbraňami".

Podľa Scholza sú možnosti Bundeswehru dodať zbrane takmer vyčerpané

Scholz tiež upozornil na to, že možnosti nemeckých ozbrojených síl Bundeswehr dodať zbrane z vlastného arzenálu sú do značnej miery vyčerpané. "Čo však dostupné ešte je, v každom prípade doručíme," zdôraznil. V tejto súvislosti poukázal na protitankové zbrane a míny a delostreleckú muníciu. Zároveň pripomenul, že Nemecko už dodalo Ukrajine okrem protitankových zbraní aj protilietadlové zariadenia, muníciu, vozidlá a ďalší materiál.

Scholz dostal tento týždeň pozvanie na zasadnutie obranného výboru Spolkového snemu, ktoré sa bude konať budúcu stredu. Na výzvu jeho predsedníčky Marie-Agnes Strackovej-Zimmermannovej dosiaľ Scholz podľa staníc ARD a ZDF neodpovedal.