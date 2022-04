NATO neustále vytvára konflikty, tvrdí Čína

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

PEKING - Čína obvinila Severoatlantickú alianciu z neustáleho vytvárania konfrontácií a problémov. Vyplýva to z najnovších vyjadrení hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pina. Ide o reakciu na stredajšie vyjadrenia šéfky britského rezortu diplomacie Liz Trussovej, ktorá Pekingu odkázala, "aby hral podľa pravidiel", a kritizovala ho za to, že odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu. Informuje o tom denník The Guardian a britskej spravodajská stanica Sky News.