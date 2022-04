Futurológ odhalil, ako sa zmení svet v nasledujúcich 20 rokoch: Poteší vás jeho PROGNÓZA?

CAMBRIDGE - Futurista z Entrepreneurship Center na University of Cambridge prezradil, ako sa svet zmení v nasledujúcich dvadsiatich rokoch. Okrem iného predpovedá nástup bláznivej novej technológie, ktorá nám príde do cesty.

Profesor Richard Watson charakterizuje svoje novodobé predzvesti nie ako závery, ale ako "zmes provokácií a špekulácií". "Je to do značnej miery založené na pocitoch, je to celkom intuitívne. Veľa čítam, rozprávam sa s mnohými ľuďmi a potom vyjadrím svoj názor a čakám na reakciu," uviedol v podcaste I've Got News For You pre portál News.com.au. Čo si teda myslí, že sa stane v budúcnosti?

Sexuálne roboty

Sexuálne bábiky budú podľa Watsona v nasledujúcich rokoch realistickejšie a živšie. "Momentálne sú to len veľké bábiky a nemajú veľa funkcií. Ale myslím si, že teoreticky, ak tomu dáte desať alebo dvadsať rokov, bude predstavených množstvo robotických technológií. Nehovorím, že budú živé, ale pôjdu týmto smerom." To môže vyostriť zaujímavé morálne otázky. "Je to nevera, ak je to robotická bábika? Môžete jej dať nejakú známu tvár? Existujú niektoré dosť nepríjemné otázky, ktoré by z toho mohli vyplynúť."

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Samodiagnostické toalety

Futurológ tiež predstavil myšlienku záchoda, ktorý dokáže vykonávať testy na choroby založené na exkrementoch. "Hovoril som s dizajnérom priemyselných produktov v Londýne, ktorý mi rozprával o týchto japonských záchodoch, kde je v podstate dole taký drôt v mise, vy sa vymočíte a dokáže analyzovať, čo sa deje. Môže bezdrôtovo odoslať údaje lekárovi."

Rozhranie človek - stroj

Watson upozornil aj na budúcnosť smartfónov. Predpovedal, že existuje možnosť, že ľudia začnú dostávať implantáty na interakciu s počítačmi. Podľa neho ide o prirodzenú evolúciu elektród, ktoré vedci aplikujú na hlavy subjektov, aby monitorovali elektrickú aktivitu v mozgu. "Myslím si, že existuje potenciálna budúcnosť, v ktorej si niečo nasadíme na hlavu. Prestali sme hovoriť medzi sebou, teraz čoraz viac hovoríme s našimi prístrojmi a tie nám odpovedajú."

Takáto technológia už podľa neho existuje. "Napríklad na invalidných vozíkoch ovládaných mozgom ľuďmi, ktorí sú ťažko postihnutí. Ovládajú ho tak, že premýšľajú o jeho ovládaní." Z tejto úrovne prístupu však môžu vyplynúť vážne obavy o súkromie. "Čokoľvek digitálne je napadnuteľné," upozornil profesor.

Umelá inteligencia

Watson sa vraj nebojí klasického sci-fi povstania umelej inteligencie (UI). "Faktom je, že UI máme roky a roky. Ide ale len o jej slabú formu, napríklad v podobe kontroly pravopisu či odporúčaní filmov na Netflixe. Zdá sa, že skutočný príbeh o súdnom dni sa začína, keď umelá inteligencia bude postupovať k super inteligencii a stane sa oveľa inteligentnejšou ako sú ľudia, a preto sa stane hrozbou." Spochybnil však logiku tohto strachu. "Prečo by inteligentná vec nevyhnutne predstavovala hrozbu? Ak si spomeniete na Stopárovho sprievodcu galaxiou, je tam veľmi šikovná UI a vďaka svojej inteligencii je neuveriteľne deprimovaná," dodal futurológ.