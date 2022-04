Predpovede Nostradama na tento rok naháňajú strach: Ale tie na 2023 sú ešte horšie!

Podľa knihy Les Prophéties, ktorú napísal Michel de Nostradama, by sa mohol súčasný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou skončiť ďalšou svetovou vojnou. Vizionár predpovedal na rok 2022 množstvo desivých udalostí vrátane pádu asteroidu, inflácie, hladovania a vlády ambientnej inteligencie, píše britský Daily Star. Jeho predpovede na budúci rok sú však ešte desivejšie. "Sedem mesiacov veľkej vojny, ľudia mŕtvi v dôsledku zla. Rouen, Evreux nepadne do rúk kráľa," píše Nostradamus vo svojich spisoch, pričom naráža na francúzske mestá, ktoré sa podľa neho vyhnú priamym bojom. Možno práve v týchto slovách sa ukrýva asociácia so svetovou vojnou, ktorá by pramenila z problémov na Ukrajine.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP/Evgeniy Maloletka

Nebeský oheň

Nostradamus spomína "nebeský oheň na kráľovskej budove", ale je to o niečo zlovestnejší plameň ako ten, ktorý založili Harry a Meghan. V Biblii sa súdny deň alebo koniec časov vždy odvolával na oheň ako na kľúčový faktor konca sveta. Predpokladá sa totiž, že z popola civilizácie vzíde nový svetový poriadok.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Kolonizácia Marsu

Vizionár sa taktiež odvolával na "zlyhanie svetla na Marse". Vysvetliť sa to dá aj tak, že planéta prechádza retrográdnym pohybom a vyvoláva dojem, že sa na oblohe pohybuje dozadu. Mohlo by to tiež odkazovať na doteraz zbytočné snahy ľudstva kolonizovať červenú planétu. Zakladateľ SpaceX Elon Musk napríklad dúfa, že pozemšťania by mohli osídliť Mars do roku 2029.