Odhalenie tajných služieb: Putin mení stratégiu na Ukrajine, do tohto dátumu chce, aby bolo po všetkom

MOSKVA - Rusko prehodnotilo svoju vojenskú stratégiu na Ukrajine a sústredí sa na ovládnutie východu krajiny vrátane oblasti Donbasu do začiatku mája, uviedla stanica CNN s odvolaním sa na nemenovaných amerických činiteľov oboznámených s informáciami amerických tajných služieb.

Podľa jedného zo zdrojov stanice sa to ruský prezident Vladimir Putin bude snažiť dosiahnuť do 9. mája, kedy sa v Rusku oslavuje koniec druhej svetovej vojny alebo Deň víťazstva. Ruským pozemným silám sa na Ukrajine zatiaľ nedarí udržať kontrolu nad oblasťami, o ktoré zvádzajú boje, napísala CNN na svojom webe. Putin je tak pod stále väčším tlakom, aby ukázal, že Rusko predsa len dosiahlo víťazstvo. Oblasť, kde by mohli byť ruské sily najúspešnejšie, je východ Ukrajiny, uviedli zdroje CNN.

Deviaty máj zaujíma v ruskom kalendári prominentné miesto, pretože v tento deň si Rusko pripomína porážku nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne a na moskovskom Červenom námestí organizuje rozsiahlu vojenskú prehliadku a ukážku armádnej techniky. Podľa amerických predstaviteľov by Putin rád oslávil tento deň aspoň čiastkovým víťazstvom vo vojne na Ukrajine.

Galéria fotiek (4) Trosky budov s ostreľovanej Borodyanke na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda

Americkí a európski predstavitelia ale podľa CNN upozorňujú, že aj napriek lehotám, ktoré si môže Rusko stanoviť v rétorickej rovine, sa Moskva pravdepodobne pripravuje na vyhliadku dlhodobej vojny. Nemenovaný európsky diplomat oznámil, že Putin sa zrejme chystá na "dlhú a dlhotrvajúcu vojnu v štýle tej v Čečensku, pretože mu do určitej miery nič iné nezostáva".

Druhá rusko-čečenská vojna sa začala v auguste 1999 vpádom ruských jednotiek a bombardovaním. Vo februári 2000 po dobytí čečenskej metropoly Groznyj úradujúci ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil vojenskú operáciu za skončenú. Ruské médiá ale označili za koniec čečenskej vojny až apríl 2009, kedy Moskva po desiatich rokoch ukončila v Čečensku zvláštny bezpečnostný režim.