Sexica z Beverly Hills šokuje: Putinovmu režimu vraj kedysi slúžila ako agentka! Učili ju strieľať a využívať SEX

Dnešná modelka, ktorá sa pýši sexi zábermi na známej sociálnej sieti, popisuje že s touto nebezpečnou prácou začala už ako osemnásťročná. Narodila sa ešte v Sovietskom zväze. Ako mladá dospelá sa podľa vlastných slov zapojila do výcviku na tajnú agentku na vojenskej akadémii neďaleko Moskvy.

Túto kariéru si vybrala aj kvôli rodine

"Ukázali nám, ako zvádzať, manipulovať, presviedčať ľudí, ako strieľať z rôznych druhov zbraní, ako vykonávať bojové umenia a byť dokonalým vojakom v poli. Do akadémie som išla kvôli rodinnému zázemiu," tvrdí dnes 37-ročná Roza.

Škola zvádzania a sexu

Keďže v tomto prípade išlo o atraktívnu mladú ženu, Aliia priznala, že bola aj medzi veľmi vybranými ženami, ktoré prešli špeciálnym školením. Ako budúcim špeciálnym agentkám im ukazovali možnosti, ako využiť svoj pekný vzhľad na maximálny efekt voči nepriateľovi. "Je to o intrigách. Tajomstve. Tajnostiach. Ale aj v sexe musíte byť najlepší. To nás učili na akadémii. Nielenže nám to povedali, ale aj ukázali," tvrdí dnes hrdo Roza.

Jedna z posledných akcií sa najskôr vyvíjala v jej prospech, no potom sa to zvrtlo

Podľa magazínu The Star jej poslednou misiou v teréne bolo zamerať sa na šéfa gangu, o ktorom prezradila, že sa volá Vladimir. Toho údajne zviedla tak, aby sa do nej zamiloval. Misia sa však podľa všetkého zmenila na katastrofu, keď ju ako tajnú agentku odhalil jeden z jeho priateľov. Následkom toho ju odviedli do lesa, kde ju zbili s celým gangom. Celé to musel zastaviť až sám Vladimir. Dodnes má vraj na svojej tvári z tohto incidentu jazvu.

AJ neúspech tejto misie podnietil Aliiu, aby sa svojej kariéry špiónky vzdala. Vroku 2006 sa teda vydala za jedného z ruských oligarchov, s ktorým má aj syna. Aliia neskôr utiekla z Ruska a zo svojho starého života sa vyparila aj pomocou zmeny vlastného mena. Neskôr žila v Turecku a dalších európskych krajinách a až tak sa usalašila v Beverly Hills v Los Angeles. V kontexte aktuálnej vojny na Ukrajine sa Roza prikláňala k alternatíve uzavrieť vzdušný priestor nad Ukrajinou a dúfala, že USA a EÚ sa v tejto myšlienke spoja.